Inscrições para concurso público do Inpa com vagas para o AM encerram dia 15 de janeiro

Manaus (AM) – As inscrições para o concurso público do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) encerram na segunda-feira, dia 15, às 18h (horário de Brasília). O certame oferta 62 vagas para o Amazonas e uma para Roraima, para os cargos de pesquisador e tecnologista.

Os interessados poderão também solicitar a isenção de taxa de inscrição até o dia 15. O valor da taxa para os cargos Pesquisador Adjunto e Tecnologista Plena custa R$ 168.

O edital prevê a remuneração de R$ 10.153,05 a R$ 14.274,86.

Vagas

O concurso público oferta ao todo 63 vagas. Entre as 51 para o cargo de Pesquisador Adjunto, na área de pesquisa em Ciência e Tecnologia, 38 são para ampla concorrência, 3 para candidatos com deficiência e 10 para candidatos negros. Já entre as 12 para Tecnologista Plena, na área de desenvolvimento tecnológico, 9 são para ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 2 aos candidatos negros.

Como se inscrever

As inscrições são realizadas online por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame, por meio do link.

