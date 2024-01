Com apoio da torcida, Manaus Vôlei estreia com revés na Superliga B de voleibol masculino

Pela segunda rodada da Superliga B, o Manaus Vôlei volta à quadra no próximo sábado (20)

Manaus (AM) – Começou a caminhada do Manaus Vôlei / Nilton Lins / Hien Kan na Superliga B de voleibol masculino de 2024, com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME).

A torcida local compareceu ao ginásio Nininberg Guerra, no bairro São Jorge, e acompanhou o revés do time manauara por 3 sets a 1 para o Natal América-RN, na estreia da competição, na noite do último sábado (13).

Apesar do resultado em quadra não ter sido positivo de início, o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, ressalta a participação da população no ginásio.

O movimento de promoção da modalidade é importante para o cumprimento do calendário de ações da ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’ de 2024, título que a cidade recebeu da Aces Europe.

“É uma das fases da ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’. Estamos trazendo a Superliga B para Manaus. Temos essa equipe que já está presente, comparecendo e participando da competição. Teremos seis jogos em casa, que compõem o calendário de ações de apoio da Prefeitura, que é muito importante para que a cidade possa se envolver com o esporte, participar, torcer”, afirmou Aurilex Moreira.

Nesta primeira fase, que finaliza no mês de março, o clube amazonense fará mais dez jogos, sendo outros seis em casa.

Pela segunda rodada da Superliga B, o Manaus Vôlei volta à quadra no próximo sábado (20), para o primeiro desafio como visitante, diante do Brasília Vôlei, na capital federal, às 17h (horário de Manaus).

*Com informações da assessoria

