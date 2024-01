Real Madrid conquista Supercopa contra Barcelona com três gols de Vini Jr.

O Real Madrid é o campeão da Supercopa da Espanha. O clube treinado por Ancelotti enfrentou o Barcelona neste domingo (14) e venceu de goleada por 4×1. O destaque da partida é Vini Jr., que marcou os três primeiros gols do Real Madrid e ainda participou do quarto.

O Real Madrid chegou na final após bater o Atlético de Madrid por 4×3, na quarta-feira (10), enquanto o Barça derrotou o Osasuna, na quinta (11), por 2×0.

Gols do jogo

Vinícius Junior abriu o placar aos 7 minutos do 1º tempo. Pressionado no meio, Bellingham deu ótimo passe no meio da defesa para o brasileiro arrancar em velocidade. Ele ainda dribla o goleiro antes de estufar a rede.

Na comemoração, o agora camisa sete do Real Madrid homenageou Cristiano Ronaldo com a icônica comemoração do português. Vale ressaltar que o jogo está sendo disputado no Mrsool Park, estádio do Al-Nassr, atual time de CR7.

O segundo veio aos 9 do 1º tempo. Rodrygo dispara na direita nas costas da defesa do Barça após ótimo lançamento de Carvajal, entrou na área e cruzou rasteiro para Vini Jr. completar de carrinho.

O Barcelona diminiu com golaço de Lewandowski aos 31 do 1º tempo. A bola sobrou para o polonês que, de primeira, acertou um chutaço de fora da área.

E o terceiro veio aos 39 do 1º tempo, de pênalti, após o próprio brasileiro ter sido derrubado pelo zagueiro uruguaio Araújo.

O último gol foi feito pelo brasileiro Rodrygo. Vini Jr. faz jogado na esquerda, Koundé corta mal o cruzamento, e Rodrygo aproveita para marcar o quarto do Real.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Real Madrid anuncia oficialmente a renovação de Vinicius Junior até 2027

Com Vini Jr, Fernando Diniz convoca Seleção para os próximos jogos das Eliminatórias

Vini Jr. comandará novo comitê antirracismo da Fifa, afirma Infantino