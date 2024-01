Partido Novo oficializa pré-candidatura de Maria do Carmo para Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – Depois de receber ampla aprovação da Executiva Nacional e do Diretório Estadual do Amazonas, o partido NOVO oficializou nesta segunda-feira (22), a pré-candidatura da empresária Maria do Carmo Seffair para a eleição majoritária à Prefeitura de Manaus.

A notícia foi divulgada em vídeo gravado pelo presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro e pela própria pré-candidata.

“Estou ao lado da Maria do Carmo, que é a nossa pré-candidata à Prefeitura de Manaus, com todo o meu apoio, com apoio do Diretório Nacional e de todo o partido para mudar a realidade da população de Manaus”, confirmou Eduardo Ribeiro.

Maria do Carmo é empresária, mestre e doutora em Direito, é reitora da Fametro e está à frente de outras iniciativas privadas, como da Faculdade Santa Tereza e o restauro histórico da Santa Casa de Misericórdia e do Tropical Hotel de Manaus. Ela também é a atual presidente do NOVO-AM.

“Manaus precisa de uma gestão competente, de uma pessoa competente, comprometida, técnica, que entenda de verdade dos problemas da cidade e que saiba resolvê-los”, defendeu o presidente Eduardo Ribeiro.

Segundo Maria do Carmo, sua entrada na política é para lutar contra tudo aquilo que a incomoda, como a corrupção, a violência, o mau uso da coisa pública e a ineficiência das gestões, que afetam diretamente a vida dos manauaras.

“Eu quero agradecer o apoio do NOVO e dizer ao povo de Manaus que me sinto preparada para responder a esse desafio”, disse Maria no Carmo no vídeo gravado ao lado presidente nacional da sigla.

A expectativa é de que o lançamento oficial da pré-candidatura de Maria do Carmo Seffair para o cargo de prefeita de Manaus ocorra ainda em fevereiro.

Além de Manaus, o NOVO-AM deverá lançar chapa em outros 15 municípios, onde estão sendo formados os Diretórios Municipais.

“Não só eu como também mais 15 municípios terão o NOVO nas eleições e nós vamos mudar a cara de Manaus e do Amazonas”, afirmou Seffair.

Na última semana, também foi oficializada a pré-candidatura de Michele Valadares (Novo-AM) para a Prefeitura de Parintins.

*Com informações da assessoria

