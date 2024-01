Amazonense Diego Lopes tem luta anunciada e desafio de fogo no UFC 300

Manaus (AM) – Diego Lopes tem a chance de se firmar como uma das sensações do Ultimate em 2024. O lutador amazonense de 28 anos, que mora no México, vai enfrentar o nigeriano Sodiq Yusuff, número 12 do ranking dos pesos-penas (até 65,7 kg), no UFC 300, que acontece no dia 13 de abril, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O duelo foi anunciado pelo Ultimate em suas redes sociais nesta quarta-feira (24).

Lopes chegou ao UFC em maio de 2023. Em sua estreia, ele mostrou coragem e aceitou enfrentar o invicto Movsar Evloev com pouca preparação. Apesar de perder por decisão unânime, o lutador deu trabalho ao russo e quase o finalizou em alguns momentos. Ele soma 23 triunfos e seis reveses.

Depois disso, Diego não perdeu mais tempo e emendou duas vitórias impressionantes no primeiro round, diante de Gavin Tucker e Pat Sabatini. Com esses resultados, a promessa pediu uma chance de enfrentar um adversário ranqueado e foi atendido.

Yusuff, por sua vez, tenta se recuperar da derrota que sofreu para o brasileiro Edson Barboza, em outubro de 2023, na luta principal do UFC Las Vegas 81. O nigeriano tem um cartel de 13 resultados positivos e três negativos. Ele estreou no Ultimate em 2018, após participar do reality show “Contender Series”, e é considerado um dos melhores trocadores da divisão.

Diego Lopes no UFC 300

O UFC 300 promete ser um dos maiores eventos da história da organização, com duas disputas de cinturão e vários combates de alto nível, como Zhang Weili e Xiaonan Yan, ambas da China, pelo título dos pesos palhas (até 51,2kg.).

Outro duelo que chama a atenção é entre Justin Gaethje e o Max Holloway, pelo cinturão BMF dos pesos leves (até 70,3 kg), um título simbólico que representa o lutador mais durão do UFC.

Leia mais

Com luta marcada para 27 de janeiro no LFA, Akel Rocha entra na reta final da preparação

Atleta amazonense de tiro com arco irá disputar Campeonato Mundial de Forças Armadas

Autor do gol da vitória, Endrick celebra estreia do Brasil no Torneio Pré-Olímpico