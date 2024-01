Piloto amazonense realiza preparação no kartódromo da Vila Olímpica em Manaus

Walter Netto iniciou no kart aos 17 anos, acumulando diversos títulos, como o Estadual do Amazonas e de Roraima da modalidade

Manaus (AM) – O Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus tem sido a base para treinamentos de pilotos para competições de alta velocidade. Realizando toda sua preparação no espaço esportivo administrado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), o integrante da equipe Just Motors Racing, Walter Netto, embarca para o GP de Mil Milhas, que iniciou nesta quinta-feira (25) e vai até 28 de janeiro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Ficamos felizes em saber que essa estrutura tem sido fundamental para a preparação desses pilotos em circuitos nacionais. Assim como o Walter, outros atletas que também iniciaram no kart estão conquistando o mundo”, comentou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Foto: Davi Lacerda/Sedel

Com 45 anos de idade, Walter Netto, que iniciou no kart aos 17 anos, acumula diversos títulos, como campeão amazonense e roraimense de Kart, entre 1999 a 2001, e vice-campeão brasileiro de Fórmula Ford em 2001.

“A estrutura da pista da Vila Olímpica é ideal para treinamentos, com mais de 30 traçados, trabalhamos a velocidade e habilidades técnicas. Além de ser um espaço que tem revelado novos talentos”, disse Walter Netto.

Os demais integrantes da Just Motors Racing, Paulo De Carli, Paulo de Carli Filho, Márcio Pavanelly e Guilherme Campos também treinam kart, e mantêm o hábito de sempre marcar presença no kartódromo, nas competições estaduais que acontecem ao longo do ano.

A competição

A Mil Milhas é uma prova automobilística de longa duração, com o objetivo de demonstrar a qualidade dos produtos automotivos fabricados no país, servindo de campo para testes através da realização de uma competição esportiva de velocidade e resistência para automóveis.

*Com informações da assessoria

