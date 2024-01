Uninorte investe na atividade prática para desenvolver os acadêmicos em formação

Manaus (AM) — Para enriquecer a prática acadêmica dos futuros profissionais de Direito, o Uninorte – Centro Universitário do Norte promove o Júri Simulado interno, onde os alunos simulam um tribunal, debatendo casos jurídicos. A competição envolve os cursos de Direito das três unidades da Uninorte, situadas no Centro, Djalma Batista e Cidade Nova, e, promove um momento importante de prática aos estudantes.

Como explica o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Uninorte, professor Erick Nobre, “o objetivo do júri simulado é estimular o desenvolvimento da argumentação e oratória jurídicas, bem como mostrar a prática do ensino teórico aprendido em sala de aula.”

O Júri Simulado da Uninorte ocorre uma vez por ano e mobiliza os acadêmicos de Direito da Instituição. Da competição, são selecionados os estudantes que vão representar a Uninorte nas competições acadêmicas estaduais, promovidas por órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB Amazonas), Ministério Público Estadual (MPAM) e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Júri Simulado da Uninorte mobiliza os acadêmicos de Direito uma vez por ano Foto: Divulgação

A prática tem dado certo: a Uninorte é destaque nas principais competições, sempre no pódio dos Júris Simulados e Jogos Jurídicos promovidos no Amazonas. Em 2023, a Uninorte conquistou o 1º lugar por equipes no XIX Júri Simulado do MPAM, além de ficar com o primeiro, segundo e terceiro lugares do pódio na categoria ‘Destaques Individuais’ – um feito inédito na história da competição. A Uninorte também já foi campeã nos Jogos Jurídicos da OAB-AM em 2020 e do Júri Simulado em 2022.

Uma das alunas campeãs em Júris Simulados pela Uninorte é Eliude Soutelo, finalista do curso de Direito. Ela compartilha o sentimento que é vencer competições representando o Centro Universitário.

“É a sensação de saber que o esforço de todos nós, das minhas colegas, dos professores e das pessoas que nos apoiaram de alguma forma, valeu a pena. É uma alegria ter conquistado esse espaço por meio de muito trabalho e união”, declara a acadêmica.

De acordo com o Reitor da Uninorte, Iyad Amado, ações como essas contribuem para o desenvolvimento pleno do estudante.