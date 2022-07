Final da 15° Edição do Júri Simulado Uninorte seleciona alunos para competições estaduais

O evento ocorreu na tarde desta sexta-feira (29), na sede do Palácio da Justiça, no bairro Centro

Manaus (AM) – A final da 15° Edição do Júri Simulado Uninorte, em parceria com a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) e da Comissão Nacional dos Acadêmicos de Direito e Estágio Profissional do Amazonas (CADEP-AM), ocorreu na tarde desta sexta-feira (29), na sede do Palácio da Justiça, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. O evento irá selecionar seis alunos do time Uninorte para concorrer nas competições estaduais promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério Público e pelo ser Educacional no âmbito nacional.

De acordo com Marystella Romanini, coordenadora do curso de Direito da unidade Centro, o evento é de suma importância para a comunidade acadêmica, pois tem como objetivo escolher a melhor equipe que vai representar o curso nas competições estaduais.

“Desde já gostaria de agradecer todo o nosso corpo docente por esse importantíssimo evento que será muito benéfico para nossos alunos”, destacou Romanini.

Corpo docente do curso de Direito da Uninorte (Foto: Marcos Holanda)

William Sapito, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uninorte e homenageado do evento, o Júri Simulado é um grandioso evento, um dos principais eventos da comunidade acadêmica que movimenta as faculdades.

“Nós sorteamos as equipes que se inscrevem, os processos simulados são processos de homicídios reais e os alunos tem uma instrução prévia. Uma equipe fica com a acusação e a outra fica com defesa. Os jurados são os acadêmicos que estão assistindo esse evento que julgam a equipe que levantou a melhor tese. Sou grato por essa homenagem nesse evento. O Júri é a minha vida, fui campeão em Júri simulado, como professor trouxemos tantos troféus para casa através desses maravilhosos alunos. Isso é a minha vida e quero agradecer a toda minha equipe”, declarou.

Apoio aos alunos

Polyana Navegantes, coordenadora do curso de Direito da Uninorte unidade Djalma Batista enfatizou que o Júri Simulado é uma maneira de apoiar os alunos para que eles se sintam valorizados e acolhidos pela instituição.

“É um evento que faz com que o aluno se sinta integrado e agrega valor a sua prática forense. Quanto mais apoio prestarmos aos nossos alunos melhor será seu desempenho e seu desenvolvimento”, destacou a coordenadora.

A aluna do curso de Direito da Uninorte, Jéssica Costa, escolhida como melhor oradora do 7° Jogos Jurídicos da OAB-AM participou da final do Júri simulado atuando na defesa e destacou o aprendizado que o evento traz para a vida do discente.

Acadêmica de Direito Jéssica Costa (Foto: Marcos Holanda)

“Temos a oportunidade de jogos, de competições acadêmicas extra faculdade, isso tem todo o diferencial na vida de um aluno. Temos muitas teorias, estudamos códigos com todas as leis do país. Qualquer operador da lei precisa ter além do conhecimento de lei, ele precisa ter oratória, precisa ter argumentação, pois na hora que ele precisar defender o cliente dele, ele precisa ter argumentos necessários e segurança. Eu como aluna do 4° período sinto uma honra imensa, me sinto gratificada de participar de um evento como esse”, finalizou.

