Chelsea compra Mayra Ramírez na contratação mais cara da história do futebol feminino

Londres (ING) – O Chelsea realizou a contratação mais cara da história do futebol feminino. O atual tetracampeão inglês anunciou, nesta sexta-feira (26), a chegada da atacante colombiana Mayra Ramírez, do Levante, da Espanha, por 500 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões).

“O Levante chegou a um acordo com o Chelsea para a transferência da sua atacante Mayra Ramírez neste mercado de inverno (europeu). A venda da colombiana ao conjunto inglês significará a cifra mais elevada neste tipo de operações na história do futebol feminino mundial. A operação chega a 450 mil euros fixos, mais 50 mil de variáveis por objetivos que o clube prevê que sejam cumpridos”, diz o Levante em nota no seu site oficial.

Para se tornar a transferência mais cara da história do futebol feminino, o negócio de Ramírez para o Chelsea superou a da inglesa Keira Walsh, do Manchester City para o Barcelona, em setembro de 2022. Na época, a negociação girou em torno de 460 mil euros (cerca de R$ 2,45 milhões).

Ramírez foi um dos destaques da seleção da Colômbia na última Copa do Mundo Feminina, que chegou, pela primeira vez na história, às quartas de finais de um Mundial da categoria. Além disso, em seu tempo defendendo o Levante, a atacante fez 19 gols em 40 jogos disputados.

