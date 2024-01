Salvador e cidades do interior da Bahia têm enxurradas e alagamentos após forte chuva

As condições climáticas adversas afetaram o fornecimento de energia elétrica, com danos às estruturas elétricas e dificuldades de acesso às áreas afetadas

Salvador (BA) – Desde a noite de sexta-feira (26), Salvador e diversas cidades do interior da Bahia enfrentam fortes chuvas, resultando em alagamentos e desalojamentos. Segundo informações do g1, nos municípios do oeste da Bahia, prefeituras registraram mais de 600 desalojados. Apesar do cenário, não há registro de feridos ou desaparecidos.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), associada a um sistema de baixa pressão ao longo da costa do Nordeste, mantém o cenário de chuvas neste sábado (27), com risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Na capital, pontos de alagamentos foram registrados em vias importantes como Avenida Paralela, Bonocô e Juracy Magalhães, causando lentidão no trânsito. Danos na rede elétrica resultaram em falta de energia em algumas áreas, como na Travessa Prudente de Morães, no bairro do Rio Vermelho.

A travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa devido às más condições de navegação. A Defesa Civil alerta para o risco de deslizamentos de terra devido aos acumulados de chuvas. O Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador informa que alguns bairros registraram grandes volumes de chuva nas últimas horas.

No sul da Bahia, as chuvas intensas também causaram transtornos. O Rio Cachoeira, em Itabuna e Ilhéus, subiu seis metros, arrastando plantas até a praia. Em Medeiros Neto, o Rio Alcobaça transbordou, deixando moradores ilhados e exigindo resgates pelos bombeiros.

As condições climáticas adversas afetaram o fornecimento de energia elétrica, com danos às estruturas elétricas e dificuldades de acesso às áreas afetadas. Cidades como Muquém de São Francisco e Wanderley registram desalojamentos e danos às residências. A prefeitura está mobilizando recursos para atender às necessidades da população afetada, incluindo abrigos temporários e apoio logístico.

Neste domingo (28), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. A Codesal informou ainda que há risco para deslizamentos de terra devido aos acumulados de chuvas dos últimos dias.

*Com informações de Meio Norte

