Sesc Amazonas segue com inscrições abertas para Festival de Calouros adulto e kids

Manaus (AM) – A 44º edição do Festival de Calouros Adulto e a 3ª edição do Kids, do Sesc Amazonas, estão com inscrições abertas até o dia 31 de março. O evento ocorrerá na unidade Sesc Balneário, na av. Constantinopla, Alvorada, com destaque deste ano para a premiação, que soma R$28 mil.

Nas duas categorias, o primeiro lugar ganhará R$7.500; o segundo R$4 mil; e o terceiro levará para casa R$2.500. A evolução da premiação visa valorizar ainda mais os participantes. A inscrição é gratuita e pode ser realizada a partir do preenchimento de um formulário disponível no site www.sesc-am.com.br.

Todas as fases vão ocorrer durante os meses de abril e maio. A grande final que vai consagrar três vencedores de cada categoria vai ocorrer no dia 31 de maio. O cronograma completo e mais detalhes sobre a competição podem ser encontrados no edital disponível no site institucional do Sesc.

“Este ano focamos em transformar o evento em algo ainda maior, demonstrando o compromisso do Sesc em valorizar e reconhecer os talentos dos participantes. Isso não apenas motiva os artistas, mas também eleva a qualidade do evento e promove a valorização no cenário artístico local”, destacou a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento.

Requisitos

O tradicional evento é voltado para candidatos que tenham a partir de 18 anos, na categoria adulto, e entre 7 e 14 anos na categoria kids. A participação é individual e, além de não ser permitida a inscrição de duplas, grupos e bandas, incluindo backing vocal ou similares.

O edital que rege as atividades prevê diversos impedimentos, como a participação dos candidatos que já tenham atuado no meio artístico profissionalmente, ou que já tenham seu nome vinculado a shows musicais e outros festivais, entre outros que colaboram para que a competição seja voltada para calouros.

*Com informações da assessoria

