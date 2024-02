Deputado destaca união de poderes em prol dos amazonenses na abertura dos trabalhos na Aleam

Manaus (AM) – O Secretário-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos) destacou que as políticas públicas voltadas ao esporte, educação, saúde, setor primário, cultura, assistência social, segurança, políticas públicas internacionais, voltadas às crianças e adolescentes, e dentre outras áreas continuarão sendo trabalhadas neste ano, em conjunto com o Governo do Amazonas pelo Poder Legislativo.

“Vamos manter a proposta no esporte com o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), com a educação na implantação de mais laboratório de informática, criamos o Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa, onde temos o Dr. Thomas Law, que representa a China no Brasil para alavancarmos a educação, a geração de emprego e renda, além de preparar nossos jovens para o mercado de trabalho”, disse o deputado João Luiz, durante a solenidade de abertura dos trabalhos no Poder Legislativo do Amazonas e a mensagem anual do governador Wilson Lima, que aconteceu nesta quinta-feira (1º).

O parlamentar também afirmou que vai continuar trabalhando em prol do público infantojuvenil, por meio da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Aleam, além de preparar políticas públicas para prevenir casos de depressão, ansiedade e dentre outros males, através da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred) e Comissão de Prevenção à Depressão e Drogas da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Mensagem

O governador Wilson Lima prestou contas do trabalho desenvolvido no Amazonas, investimentos, dificuldades e desafios enfrentados ao longo do ano passado, além de agradecer os deputados estaduais pelos avanços no estado.

“Venho cumprir o rito constitucional da prestação de contas, faço isso com muito respeito e deferência que eu tenho com essa Casa e o povo do Amazonas. O ano de 2023 foi marcado por muitos desafios, que colocaram à prova o nosso planejamento e respostas às dificuldades impostas. Quero também destacar que nunca houve um período tão pacifício entre os poderes ao qual estamos vivendo neste momento. Tudo isso é importante, pois faz com que ocorra avanços, que Deus nos siga abençoando e nos dê sabedoria”, frisou o governador do Amazonas.

Compromisso

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade reafirmou o compromisso do Poder Legislativo e da colaboração mútua para melhorar a vida da população amazonense e consequentemente o crescimento do estado.

“É com grande honra e muita alegria que hoje iniciamos os trabalhos do ano legislativo. Reafirmamos o nosso compromisso com a transparência e a democracia e que todos nós, os 24 deputados estaduais, estamos aqui para representar o povo amazonense, colocando como foco principal o nosso trabalho”, concluiu.

Autoridades

A solenidade de abertura dos trabalhos no legislativo contou com a participação de autoridades dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo do estado do Amazonas.

