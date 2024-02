Colégios Militares realizam solenidade de encerramento da ‘Semana Zero’ em Manaus

Manaus (AM) – Os Colégios Militares da Polícia Militar (CMPM) realizaram, na manhã desta sexta-feira (02), a solenidade de encerramento da ‘Semana Zero 2024’. O evento simboliza a conclusão do período de adaptação militar dos novos alunos das unidades de ensino.

A diretora do CMPM VII – Escola Estadual Professora Eliana de Freitas Morais, major Maressa Santos, explica que na Semana Zero os novos alunos aprenderam sobre a rotina do colégio, manual da escola, regulamentos, hinário militar, ordem unidade, regras sociais, dentre outras orientações, que são repassadas durante uma semana.

“Nesse período é ensinado como ele (aluno) deve se comportar com os colegas que já estão inseridos no sistema. Tivemos instrução também de saúde mental, de higiene pessoal. Tudo isso é visto na Semana Zero”, explicou a major Maressa Santos.

A major destaca, ainda, a importância do acompanhamento dos pais na vida escolar dos alunos, visto que esse apoio é imprescindível e contribui de maneira positiva para o desenvolvimento dos filhos no processo de aprendizagem.

“Importante os pais entenderam que é um trabalho conjunto. A escola ensina valores cívicos e as disciplinas curriculares. A educação vem de casa. Então é muito importante o pai acompanhar toda a rotina da escola, para termos um trabalho de excelência”, destacou a diretora.

Novos Alunos

No CMPM VII, localizado no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, 260 novos alunos do 2º ano fundamental a 3ª série do ensino médio, participaram do evento, que contou com a presença do corpo docente da unidade escolar e dos pais ou responsáveis.

Pais aprovam

Eliangela Salomão, mãe de Yasmin Monteiro, nova aluna do 1º ano do ensino médio, fala com orgulho sobre a filha ingressar no Colégio Militar da Polícia Militar e da relevância da unidade de ensino.

“É uma honra ter minha filha participando do quadro de alunos desta instituição de excelência, que é o sonho de muitos pais terem seus filhos estudando nesta unidade de ensino. Me sinto privilegiada e eu creio que meu acompanhamento, como mãe, é muito importante, para que no futuro minha filha contribua positivamente para que tenhamos uma sociedade melhor”, disse.

*Com informações da assessoria

