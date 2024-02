Mulher é encontrada morta dentro da própria casa, em Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher identificada como Liziane do Carmo da Silva, de 38 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, localizada na rua Praia do Marisco, bairro Distrito Industrial II, na Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu na tarde deste domingo (4), e o principal suspeito é o companheiro da vítima.

Um dos filhos da vítima encontrou o corpo já sem vida em cima da cama. De acordo com informações preliminares, o casal discutiu devido a uma crise de ciúmes.

No local, foram acionadas as equipes do Instituo Médico Legal (IML) e do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC/AM). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

