Ufam divulga editais de matrícula para PSC, SISU e PSI; confira

Universidade Federal do Amazonas, através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) divulgou, na segunda-feira (5), o cronograma de matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Interior (PSI), no Processo Seletivo Contínuo (PSC) e no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A submissão dos documentos necessários deverá ser realizada unicamente através da Plataforma de Ingresso no período de 7 a 15 de fevereiro de 2024.

UFAM divulgou a lista final de aprovados no Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2024 – 3ª Etapa, para os cursos da instituição, no dia 23 de janeiro. Resultado do Processo Seletivo do Interior (PSI) foi divulgado no dia 19 de janeiro.

Após publicações provisórias do resultado do SISU, Ministério da Educação admite erro e informa que resultados provisórios ficaram disponíveis por 25 minutos na manhã do dia 30 de janeiro. Segundo o ministério, a divulgação indevida segue sob investigação. Os resultados oficiais foram pulicados apenas no dia seguinte e podem ser conferidos através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

