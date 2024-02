Ex-Globo confirma traição de Marcelo Courrege e expõe Carol Barcellos

Renata Heilborn deu seu lado da história após o ex, Marcelo Courrege, assumir o namoro com Carol Barcellos, madrinha de casamento dos dois

A jornalista Renata Heilborn abriu o jogo sobre o relacionamento do ex-marido, Marcelo Courrege, e Carol Barcellos. Os dois assumiram o romance na noite do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Sapucaí, e causou rebuliço já que Carol foi madrinha do casamento do atual namorado com Renata.

Por meio de seus Stories do Instagram, nesta terça-feira (13/2), Renata afirmou ter sido traída por Marcelo com Carol e que o jornalista teria ido morar com a amante logo após o divórcio.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos

“Fui casada durante 10 anos — no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha — madrinha do meu casamento”, iniciou.

Além de apontar que vivia uma crise na relação com Marcelo, Renata disse: “Depois que eu descobri [a traição], numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão’”.

“Eu demorei pra ficar bem, pra me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”, desabafou.Play Video

A jornalista garantiu estar bem e considera “um livramento”: “Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: ‘foi livramento’. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço.”

Entenda a confusão

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram um relacionamento nessa segunda (12/2). O repórter da TV Globo compartilhou uma foto curtindo o desfile do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro ao lado da namorada. O anúncio deu o que falar nas redes sociais, já que a repórter foi madrinha do casamento de Marcelo com Renata Heilborn, que também foi repórter da Globo entre 2014 e 2023.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, cerca de dois meses depois da saída de Renata da emissora, circularam boatos de que Courrege havia tido um affair com Carol nos bastidores. Porém, ele e a mulher tinham aberto a relação –o que não impediu que os colegas de emissora ficassem chocados.

O término da relação entre os jornalistas aconteceu pouco tempo depois, mas não teve um anúncio formal.

“‘Você quer me ouvir cantar em Yanomami… Pra postar no seu perfil. Entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito… Nem a pau, Brasil’. Lindo samba do Salgueiro. Linda noite”, escreveu Courrege ao posar com a amada e compartilhar registros do desfile.

Carol também publicou uma foto ao lado do repórter e chegou a responder o comentário de uma internauta que lembrou que a notícia já havia sido lançada por esta colunista que vos escreve.

“E confirmaram a fofoca que saiu meses atrás (risos)”, escreveu uma seguidora. “Informação da Fábia. Bom que o Bruno Cortês já estava ciente”, disse outra. Carol Barcellos, então, respondeu: “Amor. E não fofoca…”.

*Com informações do Metrópoles

