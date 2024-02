Manu Bahtidão recupera colar de diamantes roubado em trio elétrico

Manu Bahtidão revelou nas redes sociais que conseguiu recuperar o colar de diamantes que havia sido roubado enquanto descia de trio elétrico, em Santa Inês, no Maranhão. O roubo aconteceu no último domingo (11).

Em stories publicado em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (13), Manu contou que conseguiu recuperar a joia, que tinha sido um presente de seu marido, Anderson Halliday.

“Estou passando aqui para agradecer a Deus e ao Tenente Coronel Aurélio. Muito obrigada. Prefeito Felipe da cidade de Santa Inês, todo mundo que se mobilizou para encontrar o nosso colar, pessoal da segurança, os guardas municipais. Muito obrigada. Encontraram o colar. Assim que ele estiver comigo, vou mostrar para vocês”, disse ela.

Depois de ter sido roubada, Manu prometeu que se o colar fosse encontrado, faria uma doação no valor da joia para uma instituição de caridade. Ao revelar que recuperou o item, a cantora afirmou que cumprirá com a promessa. “Vamos, sim, fazer a doação para a instituição”, completou, sem citar o valor ou a organização escolhida.

Na ocasião do roubo, Manu desabafou nas redes sociais: “Acabou meu show em Santa Inês, no trio, estou tão arrasada. Roubaram meu colar na descida do trio elétrico, eu nem ia colocar esse colar porque estava com uma roupa de gola mais alta, enfim, já estava com ele no corpo. Na descida, invadiram o cordão, pegaram por baixo o meu colar e roubaram”, disse Manu vídeo publicado nas redes sociais.

*Com informações da CNN Brasil

