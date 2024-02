Brasil sai atrás contra o Irã, mas vira e está na final da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Dubai (UAE) – O Brasil está na final da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A Seleção Brasileira até saiu atrás, com o Irã abrindo uma vantagem de 2 a 0, mas venceu, de virada, por 3 a 2. A partida aconteceu neste sábado (24), em Dubai. Na outra semifinal, a Itália bateu a Bielorrússia nos pênaltis e será a adversária do Brasil na decisão.

Alisson foi o autor dos dois primeiros gols e Brendo fez o da virada, a 41 segundos do final da partida. Em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira disputa a final às 11h30 (horário de Manaus). O jogo terá transmissão do Grupo Globo (TV abera e TV fechada) e do canal Cazé TV (YouTube).

“O Brendo é um filho que o Beach Soccer me deu. Hoje ele decidiu a semifinal. Ele entrou no último tempo, mérito do Marco pela confiança nesse grupo. Você torcedor brasileiro pode confiar porque aqui tem 12 guerreiros. Brasil tá na final. Vamos buscar o hexa”, disse Bruno Xavier, abraçado ao amigo na areia da arena de Dubai, logo após o encerramento da partida.

Susto no início

O Irã abriu o placar nos primeiros minutos de jogo. Mirshekari fez o primeiro. O Brasil tentou reagir. Edson Hulk e Bruno Xavier quase marcaram, mas a defesa adversária impediu. A decisão foi muito equilibrada. O Irã ampliou a vantagem no início do segundo período. Na saída de bola ensaiada do Irã, Masoumi dominou no peito, mandou a bola de bicicleta e fez dois a zero.

Reação

A virada da Seleção começou com o gol de pênalti de Allison. Ele foi derrubado e cobrou com eficiência. O Brasil continuou agressivo. No minuto final, Catarino dominou no peito, arriscou de bicicleta mas a bola passou raspando. O Brasil foi para os próximos 12 minutos decisivos em busca do empate ou da virada sobre o Irã.

O terceiro período foi dramático. Alisson deixou tudo igual em um golaço de bicicleta. O Brasil continuou a pressionar com Rodrigo, em chute cruzado, e com Filipe, de bicicleta. Faltando 40 segundos para o fim da partida, Brendo, que entrou no último período, fez o gol que colocou o Brasil na final. Brendo recebeu de Bruno Xavier, dominou no peito e de voleio virou, marcando um golaço.

