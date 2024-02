‘Sem Coração’ é preso com arma e munições na avenida das Torres, em Manaus

Em depoimento, o suspeito falou que ganha R$ 5 mil por semana com as vendas de drogas no Bairro Santa Etelvina

Waldo Henrique Melo da Silva, de 38 anos, conhecido como “Sem Coração”, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (27), portando uma arma de fogo e munições na Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como Avenida das Torres. O suspeito é apontado como integrante de uma organização criminosa.

Conforme o delegado Adriano Félix, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após recebimento de denúncia anônima, informando que o Waldo estaria vendendo drogas, em posse de arma, na localidade onde foi preso.

“Nós nos deslocamos ao endereço e encontramos o suspeito em um carro Chevrolet Celta, em posse de uma pistola 9 milímetros e com algumas munições. Em depoimento, ele confessou que é membro de uma organização criminosa e disse que atua com tráfico de drogas no bairro Santa Etelvina, zona norte”, falou.

Segundo o delegado, o suspeito falou, ainda, que ganha R$ 5 mil por semana com as vendas do material ilícito e alegou que a arma apreendida seria para sua proteção, em razão do seu envolvimento no crime.

“Ele também tinha um mandado de prisão em aberto, pelos crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo, que cumprimos no momento da prisão em flagrante”, disse.

Waldo Henrique Melo da Silva responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria.

