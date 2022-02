Centro de Testagem da Covid-19 encerra atividades tendo realizado mais de 30 mil exames

Manaus (AM) – O Centro de Testagem contra a Covid-19 instalado nas etapas 1 e 2 do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) encerrou as atividades nesta sexta-feira (4). A megaestrutura, montada pelo Governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura de Manaus para funcionar pelo período de 15 dias, realizou mais de 30 mil testes de antígeno.

Com a redução da procura pelo serviço e a queda no número de testes com resultados positivos para Covid-19, observada ao longo desta semana, a estrutura será desmobilizada, e o atendimento à população com sintomas gripais continuará sendo oferecido nas 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), da Prefeitura de Manaus, e nas Unidades e Serviços de Pronto Atendimento (UPAs e SPAs), do Governo do Estado.

Pessoas com sintomas gripais podem procurar atendimento em uma UBS, SPA ou UPA. Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

O Centro de Testagem foi inaugurado no dia 19 de janeiro para aumentar a oferta de testes e contribuir para evitar a disseminação do vírus, além de monitorar os casos da doença na capital. O número de testes de antígeno coletados no local foi de 30.080, sendo 20.022 (66,6%) com resultados negativos e 10.058 (33,4%) positivos, conforme levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Estrutura

Além do teste rápido para pessoas com sintomas gripais, no local foi assegurado à população atendimento médico e a medicação para o tratamento dos sintomas da Covid-19. O Governo do Amazonas, além de ceder o espaço físico do CCAVV, disponibilizou profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), entre eles 14 médicos, 10 técnicos de enfermagem, dois farmacêuticos bioquímicos e 20 servidores para auxiliar no apoio técnico, além dos testes de antígeno.

Locais para testagem

A orientação para pessoas com sintomas gripais mais frequentes, como coriza, tosse e dor de cabeça, é procurar assistência em uma UBS mais próxima de sua casa. Nos SPAs e UPAs, o atendimento é voltado a pacientes com sintomas mais graves, como dificuldade para respirar e febre alta. A testagem é destinada a pacientes com sintomas gripais, conforme orientação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

