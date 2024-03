Wilson Lima destaca avanço na qualificação para novos mercados na abertura do ano letivo do Cetam

O governador Wilson Lima realizou, nesta segunda-feira (11), a abertura do ano letivo dos cursos de Qualificação Profissional do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), nas modalidades presencial em Manaus e Ensino a Distância (EaD). A cerimônia aconteceu no Instituto Benjamin Constant (IBC), no Centro, zona sul de Manaus, unidade voltada a cursos na área da informática, tecnologia e inovação, indústria 4.0 e atividades de cultura maker.

Neste ano, a oferta saltou de quase nove mil vagas no início de 2023 para 40,2 mil, um aumento de aproximadamente 350%. Do total, 25 mil alunos são da modalidade EaD e 15,2 mil presencial na capital, que começam os estudos divididos em 164 cursos.

Segundo o governador, além do aumento expressivo ser resultado da ampliação e reforma de unidades do Cetam, o Governo do Amazonas está atento às demandas do mercado e preparando mão de obra qualificada para diversas áreas, como estética, indústria 4.0, gastronomia, gestão e negócios, saúde e educação, entre outros.

“A gente vive um momento em que o mundo avança com uma rapidez muito impressionante e é necessário que os alunos, principalmente aqueles do Ensino Médio, estejam conectados com essas novas tecnologias e novas mudança. Esse é um menino que vai sair da escola e já vai encarar o mercado de trabalho. Então, é uma entrega importante aqui no Instituto Benjamim Constant“, destacou Wilson Lima.

No último edital para aulas presenciais, o Cetam ofertou vagas para seis cursos novos: Agente de Alimentação Escolar; Arduíno Básico (plataforma de prototipagem eletrônica); Gestão de Salão de Beleza e Clínicas de Estética; Mediador Escolar; Técnicas de Manufatura Aditiva; e Terapia ABA para o Autismo.

“O Cetam está fazendo um novo diagnóstico, como o governador acabou de falar, para que a gente possa realmente transformar a vida desses alunos. Nós estamos preocupados com o que o mercado precisa e o que a gente vai ofertar. Então, estamos procurando o empresário para saber aquilo que ele precisa no Distrito Industrial e estamos procurando dentro das comunidades o que os alunos necessitam para ter uma qualificação melhor”, explicou o diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque.

Estrutura

Para garantir ensino de qualidade, o Instituto Benjamin Constant (IBC) possui um parque de informática com nove laboratórios e mais de 200 computadores. Entre os laboratórios estão os voltados para a Indústria 4.0, que possuem equipamentos de última geração encontrados somente em instituições de nível superior e empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O IBC atua no Eixo Tecnológico da Informação e Comunicação e oferta cursos como: Informática Básica e Avançada, Manutenção de Computadores, Redes, Computação Gráfica, Desenvolvimento de Sistemas, Informática, Informática para Internet, Manutenção e Suporte em TI, Programação de Jogos Digitais, Banco de Dados, Gestão da Tecnologia da Informação, Manutenção em Notebook, Redes de Computadores, Segurança da Informação e Java entre outros.

“É uma estrutura que poucos lugares têm em equipamentos de tecnologia, que são de última geração. Com esses cursos que o governador tem investido, disponibilizando recursos, os alunos têm uma formação boa e, com essa formação, eles são capazes de atuar em qualquer área”, disse Ian Pimentel, 30, que faz o curso técnico em eletrônica por já atuar na área e para avançar na carreia.

O Cetam também tem cursos novos na unidade como: Desenvolvimento em Aplicativos Web e Mobile; Inteligência Artificial; e Computação em Nuvem, escolhidos pela grande necessidade de profissionais qualificados nesses setores no Amazonas. A proposta é trazer, cada vez mais, as novas tendências de formação em tecnologia para o estado.

Balanço

Desde 2019 até fevereiro deste ano, a gestão Wilson Lima já ofertou um total de 856 mil vagas para cursos técnicos e profissionalizantes nas unidades do Cetam em todo o estado. Somente em 2023, foram mais 200 mil vagas.

O Cetam também implementou laboratórios voltados para a expansão da Indústria 4.0 e projetos inovadores, os quais têm impulsionado a educação profissional no Amazonas. No total, a instituição tem um catálogo com 540 cursos em diversas áreas, distribuídos nas escolas próprias e nos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso.

Em sua primeira gestão, o governador Wilson Lima inaugurou três novas escolas do Cetam. A unidade do Galileia, primeira escola na zona norte de Manaus, com capacidade para atender 9 mil alunos por ano.

No Alto Solimões, no município de Benjamin Constant, a nova unidade atende, anualmente, cerca de 1,2 mil alunos da região. O Centro Cultural Aníbal Beça, que foi revitalizado e passou a ser sede da primeira unidade do Cetam da zona leste da capital, com a estrutura completamente renovada, tem capacidade de atendimento de 5,4 mil alunos todos os anos.

A quarta entrega ocorreu em 2023, com a inauguração da escola de gastronomia, no centro de Manaus. A nova unidade atende cerca de 540 alunos (1.350 alunos por ano), divididos nos cursos técnicos de Panificação, Gastronomia e Confeitaria. O governador também renovou o parque de informática do Cetam, dando prioridade aos municípios do interior, democratizando o ensino técnico em todo o Amazonas.

Cetam Silves

Com o termo de cooperação técnica firmado em outubro de 2023, entre Governo do Amazonas e Eneva, Silves terá uma Escola de Formação Técnica de Gás e Energia do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

A obra é realizada pela empresa, como uma contrapartida social, na Escola Estadual Agobar Garcia e já conta com mais de 50 pessoas de Silves contratadas para trabalhar na obra, que tem investimento superior a R$ 7 milhões e previsão de conclusão no final de maio.

*Com informações da assessoria.

