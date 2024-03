Criança de 3 anos é encontrada amarrada com cabo de celular em corrimão de escada

Uma criança de 3 anos foi encontrada amarrada com um cabo de celular no corrimão de uma escada em Taboão da Serra (SP) durante a terça-feira (12). A autoria do crime é a própria mãe do menino, uma mulher de 22 anos.

Na madrugada de terça, guardas receberam uma denúncia anônima e foram atender a uma ocorrência no Jardim Roberto. Quando chegaram ao local, encontraram a criança amarrada pelo cabo de energia de um celular ao corrimão da escadaria de um prédio.

A mãe foi detida e levada até o 1º Distrito Policial da cidade, onde responderá por maus tratos. Ela foi ouvida pelas autoridades e assinou um termo de compromisso para se apresentar ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Segundo a Prefeitura de Taboão da Serra, a mãe tem outros três filhos além da vítima de maus tratos.

A administração municipal afirma que o conselho tutelar entregou o garoto de 3 anos ao pai, que compareceu ao 1º DP. “As outras três crianças ficaram sob os cuidados da avó materna, já que se tratavam de pais diferentes”, diz a prefeitura.

Sobre a guarda das quatro crianças, o Ministério Público de São Paulo e a Justiça deverão tomar uma decisão a partir do relatório do conselho tutelar e do boletim de ocorrência.

*Com informações do Metrópoles

