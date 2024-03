Técnico Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Brasileira para SheBelieves Cup

Rio de Janeiro (RJ) – A Seleção Feminina Principal está convocada para a disputa da nona edição da SheBelieves Cup. Nesta sexta-feira (15), o técnico Arthur Elias anunciou a lista das 23 jogadoras que representarão o Brasil na competição, que acontecerá na data FIFA de abril, entre os dias 1 e 9.

O Brasil começou o ano com grandes conquistas. Em seu primeiro desafio de 2024, a Seleção foi vice-campeã da primeira Copa Ouro Concacaf da história.

Com o olhar voltado para os Jogos Olímpicos, a lista de Arthur Elias conta com muitas novidades. Das 23 atletas convocadas, 15 atuam no Brasil. Além disso, cinco atletas ainda não tinham tido a oportunidade de trabalhar na Seleção sob o comando do novo treinador.

Devido à realização da Copa Ouro, a SheBelieves Cup, que anteriormente seguia o formato tradicional de seis partidas, agora será disputada em semifinal e final.

Confira a lista

Goleiras

Gabi Barbieri – Flamengo

Lorena – Grêmio

Tainá – América-MG

Defensoras

Tarciane – Corinthians

Lauren – Kansas City

Antonia – Levante UD

Thais Ferreira – Tenerife (ESP)

Tamires – Corinthians

Yasmim – Corinthians

Fernanda Palermo – Palmeiras

Meio-campistas

Ana Vitória – Atletico de Madrid

Luana – Orlando Pride

Angelina – Orlando Pride

Duda Sampaio – Corinthians

Lais Estevam – Palmeiras

Yaya – Corinthians

Atacantes

Jaque – Corinthians

Jheniffer – Corinthians

Gabi Portilho – Corinthians

Cristiane – Flamengo

Ludmilla – Atletico de Madrid

Marta – Orlando Pride (EUA)

Priscila – Internacional

