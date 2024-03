Shakira desmente descoberta de traição de Piqué com pote de geleia

Após 11 anos de união, a cantora Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué se separaram, em junho de 2022.

O divórcio entre eles foi conturbado e envolveu acusação de traição por parte dele com uma nova namorada, Clara Chía. No meio tempo, a artista lançou algumas músicas com indiretas para o ex.

Após a separação, começou a circular um boato que Shakira teria descoberto a traição do então marido, ao notar que alguém tinha comido sua geleia, durante uma de suas viagens. Vale reforçar que Piqué não gostava do doce e por isso, a colombiana teria desconfiado de outra pessoa dentro de casa.

No entanto, parece que isso não passou de uma mentira. Em uma entrevista recente ao The Sunday Times, a cantora revelou que nunca descobriu a traição através do pote de geleia. “Não é verdade”, revelou a dona de “Hips Don’t Lie”.

Nas redes sociais, os fãs ficaram “decepcionados” ao descobrirem que era apenas um rumor.

Quanto ao pronunciamento da Shakira:

Ficarei com a fic da geléia de morango,pois a realidade deve ser muito sem graça.#RoyalAnnouncement pic.twitter.com/HyBZx7SZsL — Josiane Rodrigues (@JosianeRn7) March 19, 2024

“Geleia da Shakira” chegou a virar fantasia de Carnaval no Brasil

E o assunto viralizou tanto, que chegou a virar fantasia de Carnaval no ano passado. Na internet, os internautas chegaram a eleger como a alegoria mais criativa do pré-Carnaval de 2023, fazendo com que as diferentes versões, viralizassem.

A ‘geleia da Shakira’ segue fazendo sucesso nos blocos do Brasil. Quem mais vai aderir a essa tendência no carnaval de 2023? 🇧🇷🍓



[fotos via @nanymata] pic.twitter.com/LULiiUH1zM — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) February 13, 2023

*Com informações da CNN Brasil

