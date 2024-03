BBB24: Giovanna decide cinco alvos para o Paredão

Líder da semana, Giovanna participou da dinâmica “Na Mira do Líder” e revelou quem são suas intenções de voto durante o programa ao vivo desta sexta (15), antes de serem liberados para a festa com show de Duda Beat e Lexa.

Ela apontou cinco alvos para indicar ao 13º Paredão do BBB24: Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden. No domingo, durante a formação do Paredão, ela precisará escolher um deles para enviar para a berlinda.

Em sua justificativa, a sister deixou claro sobre a casa estar dividida em dois grupos e citou seus rivais do Quarto Fada. Além disso, Giovanna antecipou que não pretende colocar Bin no Paredão e deve focar sua indicação nos outros quatro participantes.

Veja o momento:

NA MIRA DO LÍDER! 🎯 A Líder Giovanna escolhe Alane, Matteus, Davi, Beatriz e Mc Bin Laden como alvos. Um deles estará no próximo Paredão! 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/oyzYhfQN5G — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 16, 2024

No domingo (17), o paredão triplo será formado pelo indicado da Líder, dois emparedados pela casa e o contragolpe dos participantes que foram colocados na mira.

Para isso, haverá duas votações: o primeiro voto da casa será aberto e os brothers terão que votar apenas entre os que sobraram “Na Mira do Líder” e o mais votado está na berlinda. Em seguida, os participantes votam normalmente no confessionário. Por último, os cinco indicados no “Na Mira do Líder” deverão entrar em consenso e indicar mais um participante para o Paredão.

Apenas três brothers participam da prova Bate e Volta, com exceção do indicado pelo Líder, na qual uma pessoa vai se salvar. A eliminação acontece na próxima terça-feira (19) e a votação do público é para eliminar um participante do reality show.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

BBB 24: Isabelle faz oração e Pitel faz crítica à cunhã

Quarto Magia do BBB 24 é fechado e revolta Davi e Isabelle

BBB 24: festa tem show de talentos e flerte entre Isabelle e Matteus