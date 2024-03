Engenharia é foco de ciclos de palestras esta semana na Nilton Lins, em Manaus

Manaus (AM) — Esta semana, a Universidade Nilton Lins está promovendo uma série de cursos e atividades de extensão, com destaque para a área de engenharia. Com inscrições abertas para a comunidade acadêmica, profissionais e para todo o público interessado, os eventos são uma oportunidade única de atualização e aprofundamento. Nesta quinta-feira (21), a partir das 18h20, será realizado o I Ciclo de Palestras da Engenharia Agronômica.

O evento contará com duas apresentações: “Licenciamento Ambiental das Atividades Agropecuárias”, conduzida pelo especialista Arivan Ribeiro Reis; e “Cadeia Produtiva do Café no Amazonas”, ministrada por Ana Cecília Nina Lobato. Ambas acontecerão no auditório Vânia Pimentel, localizado na sede da Universidade, no bairro Parque das Laranjeiras.

Na próxima quarta-feira (27), também no auditório, será a vez do I Ciclo de Palestras da Engenharia Civil, que contará com a participação de Anderson Tavares Neres, que abordará o tema “Aposta Segura: Investimentos no Mercado Financeiro”; e Sebastião Robson Ferreira da Silva, que discorrerá sobre “Licitações de Obras Públicas”.

Além desses eventos presenciais, no sábado, dia 23 de março, o canal do YouTube da Universidade Nilton Lins será palco do minicurso “Imposto de Renda 2024”. Com uma abordagem prática e informativa, o curso promete esclarecer dúvidas e fornecer orientações essenciais sobre o tema.

Essa programação aberta ao público não apenas enriquece o conhecimento dos participantes, mas também desempenha um papel fundamental na integração da universidade com a sociedade, ao oferecer acesso a informações e experiências de alta qualidade.

Para mais informações e inscrições, visite o site oficial da universidade em www.universidadeniltonlins.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Universidade Nilton Lins abre inscrições para cursos de extensão e preparatório para OAB