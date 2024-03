Por vingança, homem mata suspeito que o roubou no AM

Boca do Acre (AM) – Um homem de 30 anos foi preso nesta sexta-feira (22) pelo homicídio de Alessandro Barroso de Menezes, que tinha 33 anos. O crime ocorreu no dia 17 de março deste ano, em Boca do Acre, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Gustavo Kallil, da 61ª DIP de Boca do Acre, o suspeito do homicídio havia sido assaltado no dia 16 de março, pela vítima e mais dois indivíduos que já foram identificados. O homem, então, aguardou uma oportunidade para se vingar.

“O autor estava em um estabelecimento comercial quando avistou Alessandro e notou que ele estava indo em direção a um barraco, e o indivíduo o seguiu. Na primeira oportunidade, ele desferiu uma facada no pescoço da vítima, ocasionando a sua morte”, relatou.

Ainda conforme o delegado, a equipe policial obteve informação sobre o paradeiro do suspeito e saíram em diligência para prendê-lo.

O homem responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

