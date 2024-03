Jornalista Henderson Martins assume comando do Podemos em Tefé no Amazonas

Tefé (AM) – O Jornalista Henderson Martins assume comando do Partido Podemos em Tefé (a 522 quilômetros de Manaus), no Amazonas. A deputada estadual Alessandra Campêlo (Podemos), é a presidente estadual da sigla.

O Jornalista Henderson Martins que é tefeense, trabalha na comunicação social com ênfase no jornalismo, desde 2011, é produtor cultural, ator, e foi pesquisador no Grupo de Estudos e Pesquisas em Estética da Comunicação (GEPEC). Além de ter desenvolvido diversos trabalhos de comunicação em grande empresas no Estado, como o Jornal Amazonas Em Tempo, Jornal Diário do Amazonas, Amazonas Atual, Radar Amazônico, AM1, e, diversas assessorias políticas e empresariais.

Articulado, Henderson Martins conversa diariamente com nomes de peso no Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Vamos usar esse diálogo, para buscar melhorias para o município de Tefé”, disse o jornalista.

Em 2016, o jornalista Henderson Martins tentou carreira na política, visando o bem-estar, desenvolvimento econômico, social e da saúde da população tefeense. Sem obter êxito na computação de votos, o Henderson Martins deu continuidade no trabalho que tanto ajuda a sociedade amazonense, o jornalismo com responsabilidade e transparência. Além dos trabalhos sociais que vem realizando ao lado da deputada estadual Alessandra Campêlo.

O jornalista faz parte da base do atual prefeito de Tefé, Nicson Marreira.

Eleição 2024

“Em Tefé, a sigla pretende fazer entre dois a três representantes na Câmara Municipal de Tefé. Vereadores estes que vão representar a população, a educação, a saúde, os trabalhadores rurais, a mulher, a criança e adolescente, os idosos, pessoas com deficiências, os animais, a cultura, e o esporte, para oferecer o melhor para população tefeense”, disse o jornalista.

Biografia

O jornalista Henderson Martins iniciou a carreira como estagiário no Departamento de Comunicação de Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e inovação (Secti), na Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM) e no Jornal Amazonas Em Tempo.

No ramo da comunicação, o jornalista Henderson Martins conquistou experiência na comunicação da Umanizzare Gestão Prisional, por meio da empresa Santa Fé Ideias, sedida em Brasília, onde passou a ter a expertise na gestão de crise. Atuou também como apoio, na assessoria de imprensa para empresa Yamaha Motor do Brasil, em Manaus, por meio da empresa Folha Cidade (Folhasa).

O jornalista trabalhou como assessor de comunicação parlamentar na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e no departamento de comunicação e elaboração de projetos culturais na Cia de Teatro, Pombal -Arte Espaço Alternativo, na elaboração de projetos culturais e de desenvolvimento social.

Henderson Martins assume a presidência de honra do partido em Tefé.

Veja como ficou a composição:

Presidente de honra: Henderson Martins

Presidente: Alessandra Aline Martins

Vice-presidente: Ian Torgas

Secretário-Geral: Felipe Souza

Tesoureira: Gleicy Soares

Vogal: Evaldo Corrêa

Suplente: Daiandra Moreira

Presidente Podemos Mulher: Evany Lemos

Presidente Podemos Jovem: Matheus Celani

*Com informações da assessoria

