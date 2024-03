Parlamento da Tailândia aprova casamento homoafetivo

Projeto de lei ainda precisa passar pelo Senado e, depois, pela assinatura do Rei

O parlamento da Tailândia aprovou, nesta quarta-feira (27), por ampla maioria um projeto de lei de igualdade de casamento, um passo histórico que move um dos países mais liberais da Ásia mais perto de se tornar o terceiro do continente a legalizar as uniões entre pessoas do mesmo sexo.

O projeto teve o apoio de todos os principais partidos da Tailândia e foi mais de uma década em desenvolvimento. Ainda requer aprovação do Senado e aprovação do Rei antes de se tornar lei para entrar em vigor 120 dias depois.

A legislação foi aprovada por 400 dos 415 parlamentares presentes, com apenas 10 votando contra. Com isso, a Tailândia pode se juntar a Taiwan e ao Nepal em permitir uniões entre pessoas do mesmo sexo.

“Fizemos isso para todos os tailandeses para reduzir a disparidade na sociedade e começar a criar igualdade”, disse Danuphorn Punnakanta, presidente do comitê parlamentar sobre o projeto de lei, aos parlamentares antes da leitura.

“Eu quero convidar todos vocês a fazer história.”

A passagem do projeto de lei marca um passo significativo para consolidar a posição da Tailândia como um dos países mais liberais da Ásia em questões lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, com abertura e atitudes progressistas coexistindo na sociedade ao lado do tradicional, valores budistas conservadores.

A Tailândia tem sido um atrativo para casais do mesmo sexo, com uma cena social LGBT vibrante e visível para moradores e expatriados, e campanhas direcionadas para atrair viajantes LGBT.

*Com informações do CNN Brasil

