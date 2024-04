Pré-candidatos a prefeito de Manaus se enfrentam em primeiro debate

Manaus (AM) – O primeiro Debate entre Pré-Candidatos a Prefeito de Manaus está marcado para o dia 12 de abril, às 18h, e terá transmissão ao vivo pelo Instagram @cynthiablink, pelo YouTube do portal Diário da Capital e pela rádio Mix Manaus, na 100.7. Além de ser um evento pioneiro, por reunir os pré-candidatos para um debate, o ineditismo também está na plateia formada por advogados, jornalistas e universitários. Esse público será acolhido nos mais de 400 lugares do auditório Rubi, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), localizada na Av. Umberto Calderaro, 2000, no bairro Adrianópolis.

O debate é resultado de uma iniciativa da jornalista Cynthia Blink, que se dedica, há mais de 10 anos, à cobertura política do Amazonas nas redes sociais. Nessa jornada, a ideia foi bem vista pelo presidente da OAB-AM, o advogado Jean Cleuter, que cedeu o espaço em que o evento será realizado. Outra parceria firmada foi com a rádio Mix Manaus (100.7), que transmitirá o primeiro e o segundo bloco do debate. Por fim, o “pool democrático” se fecha com a colaboração do portal Diário da Capital, que também transmitirá o debate pelo Youtube.

Regras e formato

Na próxima segunda-feira (08), a organização do evento fará uma reunião com os representantes dos pré-candidatos para aprovarem as regras do debate. A programação inicial prevê perguntas de jornalistas, da audiência online e, por fim, o enfrentamento direto entre os pré-candidatos.

É possível adiantar também que o debate será mediado pela idealizadora Cynthia Blink, e contará com uma mesa examinadora que avaliará os pedidos de resposta. Nesse papel de aprovar ou reprovar os pedidos, estão os jornalistas e professores da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Ivânia Vieira, Mirna Feitoza e Allan Rodrigues, juntamente com os advogados Fued Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-AM, e Jerry Dias, que também é membro da comissão.

Pré-candidatos confirmados

Até agora, quatro dos sete pré-candidatos convidados confirmaram presença: deputado federal Capitão Alberto Neto (PL); deputado federal Amom Mandel (CDD/PSDB); Maria do Carmo Seffair (Novo) e deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza). Além deles foi chamado o prefeito David Almeida (Avante), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (UB), ambos não responderam à solicitação até o momento. Houve convite também para as federações do PSOL/Rede e PT/PCdoB/PV, que estão em um impasse sobre qual pré-candidato irá representá-los.

Para assistir ao debate online, basta conectar-se às 18h nas redes sociais divulgadas ou na rádio Mix. Agora, para garantir uma vaga no auditório é preciso correr, porque as vagas são limitadas. Acesse o link: https://linktr.ee/debatepolitico.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Baliza oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Novo Airão

Marcelo Ramos e Zé Ricardo oficializam pré-candidaturas a prefeito e vereador de Manaus

União Brasil lança pré-candidatura de Roberto Cidade à prefeitura de Manaus