Bicampeão olímpico de hipismo é flagrado agredindo cavalo em vídeo; veja

O bicampeão olímpico de hipismo Mark Todd, da Nova Zelândia, acabou sendo suspenso pela Autoridade Britânica de Cavalos de Corrida após um vídeo seu batendo em um cavalo com um galho durante um treino vir à tona. O caso ocorreu no Reino Unido.

Veja o vídeo:

A autoridade enviou um comunicado nesta quarta-feira (16) confirmando a suspensão de Todd.

“O presidente do Independent Judicial Panel da British Racing aprovou hoje um pedido do BHA de que uma suspensão provisória deve ser colocada na licença de treinamento de Sir Mark Todd após o surgimento no fim de semana de um vídeo mostrando-o batendo em um cavalo com o que parece seja uma filial”, anunciou a entidade

Com a sanção sofrida, ele não poderá correr com cavalos dentro do Reino Unido ou em competições internacionais até que as investigações cheguem ao fim.

Em resposta, Mark pediu desculpas pelo ocorrido.

“Peço sinceras desculpas ao cavalo e a todos os envolvidos por minhas ações neste vídeo. Uma das principais coisas que prego é estabelecer um respeito mútuo entre cavalo e cavaleiro, e que paciência e gentileza são a melhor maneira de obter resultados. Acredito que este é um dos principais atributos, juntamente com uma grande empatia com os animais, que me permitiu ter uma longa e bem-sucedida carreira no hipismo. Estou muito decepcionado comigo mesmo por não ter aderido a isso neste caso”, declarou.

Mark Todd foi campeão olímpico nas edições de Los Angeles em 1984 e Seul, em 1988. Em Londres, 2012, ficou com o bronze na disputa de equipes. Por conta dos feitos, ele recebeu o título de Sir, dado pela coroa britânica.

Fotos: Davide Mombelli/Corbis via Getty Images

*Metrópoles

Leia mais:

Ginasta Simone Biles está noiva de jogador da NFL

Thiago Maia desfalca Flamengo na Supercopa

Pia convoca mais três jogadoras para Torneio da França