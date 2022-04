Polícia Federal combate gestão fraudulenta em empresa de consórcio

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca em dois estados e no Distrito Federal

Brasília (DF) – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Consórcio 200, para investigar possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio.

Cerca de 20 polícias federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.

O inquérito policial, instaurado em 2021, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins.

O pagamento inclusive não foi adimplido regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.

A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta – crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de 3 a 12 anos e multa.

O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.

