Atletas do AM conquistam medalhas no Pan de Jiu-Jitsu da Internacional

Manaus (AM)- Demonstrando garra, talento e habilidade no tatame, lutadores amazonenses demonstraram, mais uma vez, que o estado é celeiro de grandes competidores.

Juntos, conquistaram vinte medalhas no Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu da Internacional Brazilian Jiu-Jitsu Federations (IBJJF), que ocorreu entre os dias 6 e 10 de abril, na Arena Esporas de Prata (Silver Spurs Arena), na cidade de Kissimmee, Flórida, Estados Unidos.

Brilhando em umas das lutas mais técnicas e acirradas, Meyran Maquine saiu vitorioso frente a Diogo Reis e venceu na final o conterrâneo Lucas Pinheiro, garantindo ouro na categoria pluma. Maquine representou a equipe Dreamart.

Nas redes sociais, Meyran agradeceu e disse estar pronto para os próximos desafios. “Graças a Deus deu tudo certo aqui. Gratidão a todos que acreditam no meu trabalho. Vamos para o próximo sem tempo ruim”, declarou.

Na competição, os atletas do estado preencheram os três degraus do pódio na categoria adulto Masculino Pena (até 70 kg), onde o habilidoso Thiago Augusto Macedo travou uma semifinal épica com o também manauara Alexssandro Sodré que levou a melhor e chegou na final contra seu irmão Diego Sodré. Ambos comemoraram com um abraço pois, foi dobradinha amazonense na competição.

A edição do Pan de Jiu-Jitsu 2022 teve mais de 4.600 atletas inscritos na competição, sendo considerada a maior da história do evento em relação ao número de participantes. Apesar disso, o campeonato não tem premiação em dinheiro para os campeões e melhores da América.

Vencedores e as medalhas conquistadas no certame:

Masculino Galo Adulto preta:

2- Thalison Vitorino Soares – da equipe The Academy Byron Bay

Masculino Pluma Adulto preta:

1- Meyram Maquiné Alves – da equipe Dream Art

2- Lucas Dos Santos Pinheiro – da equipe Atos Jiu-Jitsu

Masculino Pena Adulto Preta

1- Alexssandro Pinto Sodré – da equipe Nova União

2- Raimundo Diego Pinto Sodré – da equipe Nova União

3- Thiago Augusto Araujo Macedo – da equipe Rodrigo Pinheiro BJJ

Masculino Meio pesado Adulto Preta

2- Manuel Ribamar V. De Oliveira Filho – da equipe Rodrigo Pinheiro BJJ

Masculino Master preta médio

1- Alex Martins Do Nascimento – da equipe Lead BJJ

Masculino Master 4 preta pesado

3- Carlos Alberto Castro De Araujo Filho – da equipe Six Blades Jiu-Jitsu

Masculino Master 4 preta pluma

1- Omar Antonio Lima Salum Junior – da equipe Gracie Humaitá Hemet

Feminino Master 1 preta pesado e absoluto

1- Jessica D Flowers – da equipe Gracie Barra

Feminino Master 1 preta leve

1- Andrezza Façanha Pinho – da equipe Christian Carvalho BJJ

Masculino Marrom médio adulto

João Pedro Silva De Souza – da equipe Dream Art que ganhou categoria e ficou em 2º no absoluto.

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Reprodução/ Instagram

Leia mais:

Atletas do jiu-jitsu do AM buscam pódio em Pan nos EUA

Ricardo Yoshito é ouro no campeonato Amazonense de jiu-jitsu

Novo polo do Pelci é anunciado no AM