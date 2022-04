Mamografia, preventivo e vacinação infantil serão oferecidos em Manaus

Manaus (AM) – Serviços de atualização do cartão de vacinação das crianças de 0 a 14 anos, coleta de exame preventivo do câncer do colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos e mamografia, para mulheres de 50 a 69 anos, estarão sendo oferecidos durante ação de saúde neste sábado (16) e no próximo dia 23 em Manaus.

O funcionamento das 43 unidades básicas será das 8h às 16h em todos os distritos da zona urbana da capital.

Além disso, serão oferecidas em todas as unidades as vacinas contra influenza e contra sarampo para os públicos contemplados na primeira etapa da campanha nacional de vacinação e, em 26 desses locais, serão oferecidos outros serviços como consultas, dispensação de medicamentos e vacinação contra a Covid-19.

Em uma unidade por distrito de saúde, será realizado, ainda, o serviço de mamografia, para mulheres de 50 a 69 anos.

As unidades irão atender por livre demanda, não sendo necessário o agendamento prévio nem encaminhamento médico para a realização dos exames oferecidos.

Atendimento

Em todas as 43 unidades que funcionam no sábado (16), será oferecido as vacinas do calendário básico infantil, a vacinação contra influenza e sarampo e o exame preventivo do câncer do colo do útero.

Para receber as vacinas, as crianças de 0 a 14 anos devem ser levadas por um responsável maior de 18 anos, que deve apresentar a caderneta de vacinação infantil e o CPF ou o Cartão Nacional do SUS (CNS) da criança.

As mulheres que forem fazer o exame preventivo devem apresentar um documento de identificação com foto, além do CPF ou CNS.

A Semsa orienta que devem buscar o serviço, prioritariamente, as mulheres que têm entre 25 e 64 anos, com atenção para a seguinte periodicidade: os dois primeiros exames devem ser realizados anualmente e, dando resultado normal, os próximos devem ser feitos a cada três anos.

Para os trabalhadores da saúde, que podem ter acesso às vacinas contra influenza e sarampo serão exigidos os documentos pessoais, a carteira de vacinação e um comprovante de vínculo com um estabelecimento de saúde (crachá, contracheque ou carteira de trabalho).

As pessoas acima de 60 anos, para quem está disponível apenas a vacina contra a influenza, devem apresentar apenas documento de identificação, CPF e carteira de vacinação.

Outros serviços

O exame de mamografia estará disponível em uma unidade por distrito de saúde: policlínica Djalma Batista, na zona oeste, Unidade de Saúde da Família (USF) Sálvio Belota, na zona norte, Unidade Básica de Saúde (UBS) Alfredo Campos, na zona leste, e Clínica da Família Antônio Reis, na zona sul.

Para ter acesso à mamografia, a mulher deve ter entre 50 e 69 anos e não ter realizado este exame nos últimos dois anos.

Em 25 das 43 unidades, também será oferecido a vacina contra a Covid-19 para o público de 12 anos ou mais, com a oferta de primeira à quarta dose, de acordo com os públicos e os intervalos preconizados.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, CPF e carteira de vacinação, sendo que os menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

A relação completa das unidades que estarão em funcionamento no sábado, com endereços e serviços oferecidos por unidade pode ser consultada no site da Semsa e nas redes sociais da Secretaria.

*D24am

Leia mais:

Sesc AM oferece exames de mamografia e preventivo em Manaus

Manaus intensifica vacinação infantil na comunidade Parque das Tribos

Aplicativo ajuda mulheres acompanharem saúde ginecológica no AM