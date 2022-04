Manaus (AM) – Cerca de 200 vagas de empregos, em diversas áreas, serão ofertadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, nesta segunda-feira (25), de 8h até às 17h. É necessário que o candidato valide a carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital. Também pode acessar o site http://gov.br/trabalho. Já para concorrer às vagas, é preciso acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br e fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer ao posto da avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul. Os demais serviços (cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-desemprego) serão realizados normalmente nos postos do shopping Phelippe Daou e galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio, 119, Centro. Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas para esta segunda-feira:

Vagas Novas – 15

5 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar a rotina da equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais, controlar estoque, abertura e fechamento de caixa e organizar loja. Elaborar planilhas e relatórios à gerência com os resultados das metas de vendas.

Vaga disponível até 26/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo planejamento e pela organização de produtos e de serviços, considerando espaço físico, transporte e tempo de realização de cada ação.

Vaga disponível até 26/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração, aplicar vácuo em sistemas de refrigeração. Carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. Realizar testes nos sistemas de refrigeração.

Vaga disponível até 26/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D”;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários, elaborar relatórios de viagem e rotas. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Vaga disponível até 26/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento a funcionários, receber/conferir e organizar documentação de pessoal, manter atualizado o cadastro de funcionários, auxiliar nas atividades de: vale-transporte, auxílio alimentação, refeitório e atividades sociais, cadastro e controle do registro de ponto (eletrônico) dos funcionários, apoio nas atividades de rotina do RH.

Vaga disponível até 26/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Maquinas Pesada

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “E” e curso de qualificação/reciclagem nas máquinas (guindaste, pá mecânica e carreta);

Atividades – executar atividades de movimentação de materiais para produção, carregar e descarregar balsas e demais apoio a produção operando máquinas (guindaste, pá mecânica e carreta) realizar manutenção preventiva básica das Máquinas; Atividades realizadas dentro do pátio da empresa.

Vaga disponível até 26/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor de Revólver

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação para pintura, aplicação de pintura eletrostática (cabine de pintura) e finalização em forno.

Vaga disponível até 26/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos de aquecimento e refrigeração; residir na zona Leste;

Atividades – executar a separação dos alimentos conforme o cardápio do dia, verificando aparência, qualidade e vencimento; Lavagem e corte dos alimentos, conforme orientação; prestar apoio no cozimento dos alimentos; repor constantemente os alimentos no refeitório.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar clientes; dar informações a respeito dos serviços ofertados; organizar a recepção.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 150

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de FLV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir a operação do setor de FLV, fazer a seleção de frutas, verduras e legumes, acondicionar os hortifrutigranjeiros no depósito, ser responsável pela conservação de alimentos e abastecer as gôndolas, produzir bandejas, embalar e precificar as mercadorias, fazer atendimento ao cliente e pesagem de produtos, ser responsável pela exposição, precificação, limpeza e organização do setor. Supervisionar os colaboradores do FLV e ser responsável pela avaria do setor.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino técnico em Mecatrônica ou Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico em Automação Industrial ou Mecatrônica (feitos na Fucapi ou Mathias Machline) e domínio em manutenção elétrica e eletrônica de equipamentos.

Atividades – realizar manutenção elétrica em embarcações, geradores, compressores e equipamentos elétricos destinados às operações portuárias, incluindo manobra em subestação: empilhadeiras de contêiner, tug master, trollers, guindastes marítimos, RTGs, geradores de energia, bombas elétricas, painéis elétricos, sistemas eletrônicos. Realizar diagnósticos em circuitos elétricos e eletromecânicos.

Vaga disponível até 26/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos. Receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com serviços gerais e ter perfil de liderança;

Atividades – liderar, coordenar e administrar equipes de serviços gerais nos contratos hospitalares e administrativos.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categorias “AB” ou “B”. Ter conhecimento em eletrônica;

Atividades – serviço interno na oficina, manutenção de purificadores de água e instalação de aparelhos eletrônicos purificadores.

Vaga disponível até o dia 27/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem de embalagens, manuais e kits, executar suas atividades com foco no cliente e trabalho em equipe, manter 5S no setor.

Vaga disponível até o dia 25/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio;

Atividades – prospecção de novos clientes; demonstração dos produtos e serviços; Construção e apresentação da proposta de venda.

Vaga disponível até o dia 26/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B”;

Atividades – desenvolver estratégias de lojas para aumentar a quantidade de clientes, expandir o tráfego nas lojas e otimizar a rentabilidade. Atingir os objetivos de venda treinando, motivando, orientando e dando feedback para o pessoal de vendas. Garantir altos níveis de satisfação dos clientes por meio de serviço excelente.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “AB”;

Atividades – trabalhar operando caminhões equipados com o guindaste tipo munck; dirigir esses veículos transportando cargas pesadas e também manusear o munck durante processos de montagens.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema TOTVS;

Atividades – realizar rotinas do financeiro, contas a pagar/receber, recebimento e conferência de nota fiscal, conciliação bancária, cobrança, fluxo de caixa, arquivamento e organização de documentos.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office Básico;

Atividades – fazer a conferência de documentos, gerar viagens, conferir valor de frete, pagamento de frete aos motoristas carreteiros, realizar relatórios de viagens, impressão de CTRB e baixa de CTE, organizar documentos para o arquivo, atualização de planilhas de estoque e atualização do sistema PMS e expedição de frotas e veículos.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil; orientar sobre medidas de segurança e equipamentos; administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Técnico em Rede de Computadores

Escolaridade – ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal; Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos;

Vaga disponível até 25/4/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, amassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos.

* Com informações da assessoria