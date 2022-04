“Ele foi pra Manaus em busca de emprego”, diz irmã de gari assassinado no Japiim

Benjamin Constant (AM) – O gari Aldenir Rodrigues Castilho, de 25 anos, que foi morto por assaltantes na noite desta terça-feira (26), é natural de Benjamin Constant e veio para Manaus há três anos em busca de uma vida melhor. O trabalhador foi assassinado enquanto trabalhava na rua S6 com 5 de setembro, no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus.

De acordo com a irmã de Aldenir, Elisangela Rodrigues, ele saiu de Benjamin Constant devido a dificuldades de encontrar emprego. A vítima veio primeiro há três anos e, após conseguir o emprego, trouxe a esposa e as duas filhas, de 4 e 7 anos, para morar na cidade.

“Ele saiu daqui há três anos, tem duas filhas, e foi em busca de emprego em Manaus, porque aqui (Benjamin Constant) sabemos que é precário em questão de trabalho. E conseguiu esse trabalho como gari”, disse a irmã da vítima que está em Benjamin Constant.

Elisangela ainda revelou que o irmão constantemente voltava ao município para visitar a família e que, inclusive, já tinha uma viagem marcada para a primeira semana de maio.

Corpo será transferido para Benjamin Constant

Após a liberação do corpo de Aldenir pelo Instituto Médico Legal (IML), o gari seguirá para funerária e às 16h, desta quinta-feira (28), será feito o translado para Benjamin Constant, onde será velado e sepultado.

A Semulsp lamentou a morte do funcionário terceirizado da Marquise Ambiental e afirmou que está dando apoio e solidariedade à família do gari.

“A Semulsp, em nome do secretário Altervi Moreira, lamenta profundamente a fatalidade e, neste momento de dor, está dando todo o apoio e solidariedade à família de Aldenir. Uma equipe do serviço social da Semulsp, junto com a da Marquise, se encontra no IML dando todo o suporte necessário”, disse a nota.

Relembre o caso

Aldenir junto com a sua equipe estava fazendo a coleta diária na rua do Japiim no momento do assalto, quando ele se assustou com a abordagem dos suspeitos e foi atingido com os disparos por um dos assaltantes.

O gari foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Adrianópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O gari tinha oito meses de prestação de serviços na Marquise.

