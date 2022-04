Colegas de trabalho fazem homenagem e pedem justiça por morte de gari em Manaus

Manaus (AM) – Na noite desta quarta-feira (27), familiares, amigos e trabalhadores da limpeza urbana se reuniram em frente a empresa Marquise pela morte do gari Aldenir Rodrigues Castilho de 25 anos. Em manifestação, seguiram até a rua S6, com a rua rua 5, do bairro japiim, local do assassinato.

Ao chegaram no bairro todos cantaram, realizaram orações, fizeram homenagens e se despediram do trabalhador. O corpo de Aldenir Rodrigues foi levado para Benjamim Constant, onde será velado e enterrado.

Veja vídeos da manifestação:

Relembre o caso

Ogari Aldenir Rodrigues foi morto por assaltantes na noite desta terça-feira (26), enquanto trabalhava na rua S6 com 5 de setembro, no bairro Japiim.

Segundo informações de moradores, por volta das 19h30 homens não identificados fizeram um arrastão na 5 de setembro e na hora do assalto um caminhão coletor de lixo passava. Os criminosos estavam em um carro de modelo Corsa Classic branco.

Aldenir se assustou com o barulho do assalto na hora que recolhia o lixo e foi atingido por um tiro no peito. O trabalhador caiu e o carro coletor seguiu, minutos depois, se depararam que o homem foi atingido e estava caído na rua. Ele chegou a ser levado para um Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas morreu horas depois.

De acordo com a irmã de Aldenir, Elisangela Rodrigues, ele saiu de Benjamin Constant devido a dificuldades de encontrar emprego.

Elisangela ainda revelou que o irmão constantemente voltava ao município para visitar a família e que, inclusive, já tinha uma viagem marcada para a primeira semana de maio.

Leia mais:

Gari é assassinado enquanto trabalhava em Manaus

Iranduba é o município com mais homicídios

Jovem reage a assalto e é morto na frente da namorada