Estande de Manaus conquista maratonistas em Barcelona com corrida aliada à cultura

Manaus (AM) – A curiosidade sobre a Amazônia e o desejo de participar de uma maratona em meio ao verde da floresta foram aguçadas em maratonistas de todas as partes do mundo nos últimos dois dias, com o estande de Manaus na “Expo Sports”, feira que antecede a Maratona de Barcelona, capital da Catalunha, na Espanha.

É nesse espaço, onde os 10 mil atletas que farão a corrida neste domingo (8), retiraram seus kits esportivos e onde o estande da capital amazonense apresentou detalhes da prova preparada para outubro, a Maratona de Manaus, em meio à cultura local.

A maratonista Thais Agüera é espanhola e, ao ver o estande, vídeo e todo o material preparado sobre a prova e a experiência na região amazônica, afirmou ter ficado encantada com a ideia de correr em Manaus.

“O Brasil me chama muito a atenção. Deve ser espetacular. As pessoas, o sotaque, e uma maratona, seria o máximo. Correr na Amazônia seria um sonho. Tenho muito interesse de conhecer a região”, destacou a maratonista.

O espanhol Ruben Plata é corredor profissional e nem imaginava existir corrida na região amazônica. Ele disse estar impressionado com a cultura e a possibilidade de participar desse desafio. “Sempre tive a curiosidade de conhecer o Brasil. Participo das principais maratonas profissionais, e conhecer a região amazônica seria incrível”, comentou o maratonista.

Carina Vásquez é de Lima, no Peru, e gosta muito da ideia de aliar o esporte a viagens para novos lugares. “O turismo esportivo é muito bom. O fato de haver um pretexto como a atividade física para ir conhecer um lugar é genial. Não pude ir ainda a Manaus, mas gostaria muito de visitar a cidade. E acho que seria um bom motivo este de ir à Amazônia brasileira com a justificativa de correr”, disse.

O prefeito David Almeida, que participa neste domingo da corrida em Barcelona, explicou que a ideia é aproveitar o interesse dos estrangeiros pela pauta amazônica e a curiosidade sobre a região para reforçar as estratégias de atração de público para Manaus. E o fomento ao turismo esportivo tem sido uma das principais ações do município.

“Nós estamos trabalhando para que Manaus continue a transformação pela qual tem passado, para que seja grande, para que ganhe cada vez mais os olhares do mundo. Manaus, cidade global é o nome do nosso projeto estratégico de gestão, E, desta forma, estamos atuando em diversas vertentes para internacionalizarmos a nossa cidade. Aqui em Barcelona o nosso objetivo é fazer com que o mundo conheça Manaus por meio do esporte, alinhando ações para a preservação da nossa floresta, de desenvolvimento sustentável, tão necessárias hoje e também sob nossa responsabilidade como moradores de uma região sob os olhares do mundo”, destacou.

A Maratona de Manaus será realizada no dia 23 de outubro com largada e chegada no calçadão do complexo turístico Ponta Negra. Além da prova de 42km, haverá a categoria de 21km e, o dia anterior, 22, será dedicado às categorias Kids e 5km.

A Ponte Estaiada do rio Negro, o Teatro Amazonas e a Arena da Amazônia estão no percurso dos atletas que farão a prova, que está com inscrições abertas no site www.maratonademanaus.com.br.

