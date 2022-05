Jovem é executado a tiros durante festa do Dia das Mães em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem identificado como Lucas da Silva Martins, de 18 anos, foi morto, na noite deste sábado (7), próximo à Praça do Polivalentes, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Lucas foi atingindo com cerca de cinco disparos de arma de fogo, que atingiram as costas e cabeça dele.

No momento que aconteceu o assassinado estava sendo celebrado uma festa para o Dia da Mães. O disparo gerou pânico nos participantes do evento e causou confusão no local. A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

Confusão

A confusão causada pelos disparos foi registrada em transmissão ao vivo, que estava registrando o evento. Nas imagens, mães e crianças correm desesperadas ao ouvirem o tiroteio. Na ocasião, a celebração realizava homenagens ao Dia das Mães com cestas básicas e sorteios.

