Bolsonaro sela alianças com União Brasil e PSDB em seis estados, incluindo o Amazonas

De acordo com a Folha, com relação ao Amazonas as articulações com o governador Wilson Lima (UB) estão fortes, com Bolsonaro já tendo se prontificado a apoiar a reeleição do chefe executivo estadual

Segundo estampou a Folha de São Paulo na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro já fechou alianças com o União Brasil e o PSDB em seis estados, sendo um deles o Amazonas. Os outros são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Faltam mínimos detalhes para o fechamento de acordos também no Ceará e na Paraíba.

De acordo com a Folha, com relação ao Amazonas as articulações com o governador Wilson Lima (UB) estão fortes, com Bolsonaro já tendo se prontificado a apoiar a reeleição do chefe executivo estadual.

Apesar da tensão da disputa judicial no Supremo Tribunal Federal por causa da ZFM, a Folha sustenta ser de equilíbrio o clima entre Wilson e Bolsonaro com seus apoiadores no Estado.

“É como o presidente fala: tem a fase do namoro, do noivado e do casamento. Estamos entrando na fase do noivado”, disse o coronel Menezes (PL) à Folha ao opinar sobre a provável aliança.

Terceira via murcha

A estratégia de Bolsonaro, movimentando apoios com candidatos de centro-direita nos estados, cada vez mais esvazia o jogo de formação de uma terceira via para superar a polarização entre ele e o petista Lula na corrida pelo Palácio do Planalto.

O jogo está condenando ao isolamento as possíveis candidaturas de Luciano Bivar (União Brasil), João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB).

Aliados de Bolsonaro garantem que o crescimento do presidente nas pesquisas e a força da máquina federal fortalecem as articulações palacianas em marcha de Norte a Sul do país.

Não vai vingar

Segundo analistas, morrerá no nascedouro a tentativa do PL de tirar o deputado federal amazonense Marcelo Ramos (PSD) do cargo de vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara Federal.

Sob pressão do Palácio do Planalto, o partido decidiu pressionar o presidente da Casa Legislativa, deputado bolsonarista Arthur Lira (PP-AL), para substituir Marcelo por um parlamentar pertencente à legenda, como vingança pelo fato de Ramos vir se posicionando radicalmente contra o Governo Federal.

Regra flexibilizada

No entanto, especialistas consideram como sem fundamento a alegação de que o Regimento Interno da Câmara permitiria a perda automática de cargo de qualquer integrante da Mesa Diretora que mudar de partido.

Na verdade, em 2016, a Câmara flexibilizou a regra, amparando Ramos quando trocou o PL pelo PSD durante a janela partidária aberta em março e fechada em 01 de abril.

Carta de anuência

Ao deixar o PL em março passado, Marcelo Ramos obteve uma carta de anuência de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que reconheceu o direito do parlamentar de se desfiliar para evitar “constrangimentos de natureza política para ambas as partes”.

Precavido, o deputado também acionou o Tribunal Superior Eleitoral, que referendou sua decisão de trocar de legenda sem prejuízo do cargo que ocupa na Câmara Federal.

Coronel moderado

O pré-candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes, reagiu às indiretas dirigidas pelo ex-governador Amazonino Mendes contra o governo Jair Bolsonaro durante evento ocorrido no último sábado.

Moderado, o coronel disse que, em respeito aos 82 anos do ex-mandatário, não entraria no seu jogo de baixaria.

“A política precisa ser de construção, boas ideias e bons projetos para melhorar a qualidade de vida da população. Eu tenho uma missão e vou cumpri-la”, disse Menezes.

Lewandowski vem

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, confirmou presença no ‘Fórum Internacional de Controle’ que a Escola de Contas Públicas do TCE-AM realizará nos dias 18 e 19 de agosto.

O evento será transmitido pelas redes sociais oficiais do TCE e contará com a participação de outros grandes nomes do direito internacional, como o ministro do TCU, Bruno Dantas, e o professor-doutor da Universidade de Coimbra, Pedro Gonçalves.

Integração da BR

No “Grupo BR-319, Um Direito Nosso”, do Whatsapp, internautas continuam a cobrar a repavimentação do Trecho do Meio da BR-319 para que a rodovia finalmente seja concluída.

Eles destacam que, devidamente pronta, a BR seria ligada a Pan American Highway, uma rede de estradas que se estende de norte a sul no continente americano, que abriria as portas para o fortalecimento do turismo no norte da Amazônia.

FGV criticada

Nas redes sociais, internautas, que participaram do recente concurso da Sefaz, nos dias 7 e 8/05, criticaram a Fundação Getúlio Vargas (FGV) por erro no conteúdo programático das questões pertinentes às provas para Auditor de Finanças.

Conforme a FGV, 40.638 faltaram ao certame em Manaus no fim de semana, registrando uma alta abstenção de 63%.

Milhões na agulha

Recursos superiores a R$ 22 milhões serão investidos pelo Governo do Estado nas cidades de Tabatinga e Alvarães.

De acordo com o governador Wilson Lima, os investimentos serão repassados em breve às prefeituras para aplicação em infraestrutura e setor primário.

Linhão de Tucuruí

Conforme o governo de Roraima, a comunidade Waimiri Atroari topou a celebração de um acordo que vai lhe permitir abocanhar R$ 133 milhões de indenização em troca da permissão para obras do Linhão de Tucuruí em suas terras.

O Governo Federal gastará também R$ 90 milhões em indenizações consequentes de intervenções que deverão ser feitas na BR-174 para tocar em frente o Linhão na divisa entre Amazonas e Roraima.

Açucar e café

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) arquivou o inquérito civil que apurou suposto superfaturamento na compra de açúcar e café pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Para o promotor de Justiça Cley Barbosa Martins, houve compatibilidade de preço no caso do açúcar e, sobre o preço do café licitado, ele destacou o “princípio da insignificância”, com ampla jurisprudência jurídica.

O promotor viu “completa ausência de justa causa” na questão.

Desinformação

Análise do jornal O Globo aponta que o aplicativo de troca de mensagens Telegram, um mês depois de se comprometer com o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal, não mudou e continua a permitir postagens com desinformações sobre as eleições de 2022.

A plataforma, que tem sede em Dubai, nos Emirados Árabes, também prossegue abrigando a disseminação de fake news contra a vacinação e o uso de máscara com relação à Covid-19.

Marcos Simões

O Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus divulgaram notas de pesar lamentando a morte de Marcos Ayden Simões de Oliveira, ocorrida no domingo (08) em consequência de um Acidente Vascular Cerebral

Marcos era filho do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Yedo Simões de Oliveira.

Leia mais:

Da Bola Caramuri ao Vale do Silicio verde- Transformações possíveis para a ZFM e AM

Uma vitória de todos

Cerco se fecha no STF contra decreto que fere a competitividade da ZFM