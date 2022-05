Cães do Corpo de Bombeiros realizam treinamentos em resgates

Animais fazem parte do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (Bifma), do CBMAM

Manaus (AM) – Com agilidade na realização de buscas por vítimas em áreas de selva ou em área de ocorrências de desastres naturais, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) possui quatro cães especializados em resgate.

Estes compõem a corporação do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (Bifma). Da raça labrador, os cães são conhecidos pela agilidade, fidelidade e inteligência. Compondo a equipe do Comando de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Bresc), os animais realizam treinamentos em áreas de selva e escombros.

O comandante do Bifma, major João Filho, declarou que as atividades realizadas com os cães são essenciais e que o auxílio prestado por eles durante as buscas é de extrema importância.

“A atividade de busca e resgate com cães é uma das atividades essenciais e tem nos auxiliado muito quando vamos realizar essas buscas. É uma atuação muito importante”, disse.

Capacitação

Liderando o treinamento com os cães há mais de dois anos, a sargento Patrícia de Paula, especializada em Saúde e Medicina Veterinária, explicou que, para lidar diretamente com os animais, os bombeiros precisam passar por uma capacitação.

“Nós fazemos um curso fora de Manaus, que também é chamado de Bresc, e lá nós condutores aprendemos a lidar com os cães, desde o filhote”, ressaltou.

Conforme a sargento, os resgates com cães lançam mão do olfato, por meio do qual os animais conseguem localizar a vítima, a partir do odor espalhado nas partículas de ar.

“Quando a vítima se perde na mata, ela deixa rastros de partículas no ar. O cão geralmente vai pelo odor e, através dessas partículas, vai à procura da vítima”, disse.

Os cães do Bresc atualmente moram com seus tutores e contam com assistência veterinária, somada ao apoio de uma clínica responsável pelo suporte aos animais em casos de emergências, vacinação e necessidade de medicamentos.

*Com informações da Agência Amazonas

