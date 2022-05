População carcerária de Manaus recebe ação de vacinação contra Covid-19

Manaus (AM) – Na última quinzena de maio, houve aplicação de doses da vacina contra a Covid-19 em todas as unidades prisionais da capital. A imunização faz parte de uma parceria com o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e ocorreu por meio da Departamento de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas (DSSPAM), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A vacinação aconteceu nas seguintes unidades: Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Centro de Detenção Feminino (CDF), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), e também nos Centros de Detenção Provisória de Manaus 1 e 2 (CDPMs 1 e 2).

O secretário titular da Seap, coronel Paulo Cesar Gomes, afirma que a iniciativa é necessária para manter o cuidado com as pessoas privadas de liberdade (PPLs), na expectativa de promover a proteção da saúde no ambiente carcerário.

“Tomamos todos os esforços necessários para ampliar a campanha dentro das unidades, é necessário ter essa preocupação com a população carcerária. Todo cidadão tem direito à saúde, e não é diferente com as PPLs, então essa ação vem para colaborar na manutenção de proteger a vida, tanto das pessoas privadas de liberdades, de seus familiares e também dos nossos colaboradores”, pontuou.

A chefe do Departamento de Saúde da Seap, Carolina da Motta, destaca a importância desta ação nas unidades. “Ações como esta não podem parar, o vírus ainda existe, e essa é a forma mais eficaz de evitar possíveis contaminações pela Covid-19. Já temos, sim, um grande número de internos imunizados, mas precisamos atentar sempre para a continuação da segunda dose e a de reforço também, para que possamos diminuir os índices de novos casos e contágio pela doença”, relatou.

Quantitativo

Nesta campanha, no total, 352 PPLs receberam a primeira dose da vacina, 438 a segunda dose, e 1.479 tiveram aplicação da dose de reforço do imunizante.

Medidas de prevenção

Desde o começo da pandemia, a Seap tem adotado os protocolos de prevenção recomendados pelos órgãos de saúde para combater o coronavírus, visando contribuir para a baixa incidência de casos no sistema prisional do Estado.

