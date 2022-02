Concurso do Corpo de Bombeiros: 9 mil candidatos não compareceram na prova de sábado (12)

O número representa aproximadamente 21% do total de inscritos no edital, que superou 46 mil candidatos

Manaus (AM)- O concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizado neste sábado (12), registrou, ao todo, 9.776 faltosos em Manaus e nos municípios de Humaitá, Parintins e Tabatinga.

O número representa aproximadamente 21% do total de inscritos no edital, que superou 46 mil candidatos.

Esta foi a primeira vez, em mais de 10 anos, que o Governo do Estado promoveu seleção para profissionais do órgão de Segurança Pública. As provas ficaram a cargo da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Um total de 46.684 mil candidatos se inscreveram para o concurso, sendo 7.271 para o cargo de 2º tenente (nível Superior); e outros 39.413 para soldado (nível Médio).

Após a prova objetiva, será marcada em edital extra a prova discursiva, posteriormente entrega de exames e o Teste de Aptidão Física (TAF). Começaremos o curso tão logo todo o processo esteja concluído afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz

Ao todo, 64 locais de prova, distribuídos em todas as zonas de Manaus receberam os candidatos. No interior, 19 locais foram destinados para a realização das provas, sendo seis em Humaitá, quatro em Parintins e nove em Tabatinga.

Para o cargo de 2º tenente, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório é de R$ 12.468,18. E, para o cargo de soldado, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 4.831,43.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Erick Pereira/Secom

Leia mais:

Mais de 46 mil pessoas fazem a prova para Concurso dos Bombeiros no AM

Projeto já beneficiou mais de cem mototaxistas em Manaus

Resultado final do Concurso da Manaus Previdência é divulgado