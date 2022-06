Manaus (AM) – Uma residência de madeira ficou totalmente destruída após incêndio. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (1°), na rua Santa Isabel, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Não há o registro de vítimas e ainda não se sabe o que causou as chamas.

O incêndio iniciou por volta das 15h. Segundo informações repassadas para a equipe de jornalismo do Portal Em Tempo, haviam algumas pessoas na casa, porém, os donos da residência viajaram para o interior do Amazonas. A população informou ainda que essas pessoas foram retiradas da casa por vizinhos antes das chamas consumirem a casa.

Nenhuma das pessoas retiradas da casa estavam no local para informar, a polícia, sobre a possível causa do início do incêndio. Um grupo de pessoas afirmaram que não tinha ninguém na casa. O caso deve ser investigado pela polícia.

Foto: Fernanda Lopes/Em Tempo

Moradores informaram ainda que ouviram um estrondo de dentro da residência e perceberam o fogo já em grande proporção. O susto gerou desespero nos moradores da área. Quando as chamas iniciaram, os moradores logo se prontificaram para tentar apagar as chamas por medo do fogo se alastrar para as outras residências.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e controlou as chamas no local, mas a casa ficou totalmente destruída.

