“Bebê” é perseguido e executado a tiros em rua de Manaus

Os disparos atingiram as costas e a cabeça da vítima, que morreu no local, sem chance de socorro

Manaus (AM) – Franco Nunes Saraiva, o “Bebê”, de 33 anos, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (4), enquanto estava na passando pela rua 9, do bairro Lírio do Vale 2, na Zona Oeste de Manaus. O crime assustou os moradores da região.

De acordo o boletim de ocorrência registrado pela irmã da vítima, “Bebê” estava andando pela rua de sua residência, quando dois homens o abordaram.

Percebendo que poderia acontecer algo e temendo pela sua vida, a vítima fugiu correndo e os suspeitos começaram a persegui-lo. Já na rua 9, os autores o alcançaram e dispararam os tiros contra “Bebê”.

Os diversos disparos atingiram as costas e a cabeça da vítima, que morreu no local, sem chance de socorro. Alguns dos tiros, chegou até mesmo a atingir um ônibus que estava estacionado na via.

Ao perceberem que um crime tinha acontecido, os moradores acionaram os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que isolou a área para investigação do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC-AM) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Moradores da rua onde aconteceu o crime alertaram os familiares da vítima, que se deslocaram até o local e confirmaram que era “Bebê” que estava morto no local.

A irmã ainda informou no boletim que não sabe o porquê fizeram isso com o seu irmão e nem quem poderiam ser os autores do crime. A DEHS irá investigar o homicídio e buscar os possíveis responsáveis pelo crime.

