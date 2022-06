Homem é preso como mandante de tentativa de homicídio no Juruá

Manaus (AM) – Em Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), Juarez Silva do Nascimento, 45, foi preso, na terça-feira (7), apontado como mandante da tentativa de homicídio qualificado que teve como vítima um jovem de 22 anos. O crime ocorreu no dia 30 de abril deste ano no município.

De acordo com o investigador Daniel Jerônimo, gestor da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Juarez foi o responsável por ordenar o crime. Ele contratou um pistoleiro identificado como Gabriel Moura de Andrade, 19, preso em flagrante no mesmo dia do delito, para executar a vítima.

“No momento do ato criminoso, Gabriel desferiu três golpes de arma branca no jovem, que foi socorrido e conseguiu sobreviver. Iniciamos as investigações e constatamos que Juarez foi o mandante do fato criminoso”, disse Jerônimo.

Conforme o gestor, foi solicitado à Justiça mandado de prisão preventiva em nome dele. Após a ordem judicial ser decretada pelo juiz Daniel do Nascimento Manussakis, as equipes seguiram em busca do infrator e o localizaram na rua José Damião, bairro Tancredo Neves, em Juruá.

Procedimentos

Juarez irá responder por tentativa de homicídio qualificado. Ele permanecerá custodiado na carceragem da 70ª DIP, à disposição do Poder Judiciário.

