Joelma é diagnosticada com esofagite, gastrite e edema; cantora cancela três shows

A cantora Joelma foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, que são, de acordo com os médicos, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus.

Joelma está internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, desde segunda-feira (6) para a realização de exames após ter Covid-19 quatro vezes. A última vez que ela contraiu a doença foi em abril deste ano, segundo sua assessoria.

A cantora publicou em suas redes sociais nesta quinta-feira (9) um comunicado sobre o resultado dos exames. A nota diz que ela apresenta uma melhora significativa do quadro de edema e que se recupera bem, com previsão de alta neste fim de semana.

Por orientação médica, a cantora deve permanecer em repouso em casa por sete dias, com alimentação adequada e cuidados necessários.

Joelma iniciou os exames para tratamento das sequelas da Covid-19, após inchaço no rosto. Durante as apresentações, ela disse que sofria com “efeito sanfona” após contrair Covid quatro vezes.

A cantora apareceu com o rosto inchado durante um show em Parauapebas, no sudeste do Pará, no final do mês passado. Os fãs ficaram preocupados.

Em entrevista para o programa “Encontro”, no fim de 2020, Joelma afirmou que vivia em uma espécie de ‘efeito sanfona’ do inchaço. Na ocasião ela disse que estava tratando das sequelas da doença.

“Estou cuidando até agora. Depois de meses, ainda estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos.”

Quando deu entrada no hospital esta semana, a cantora postou uma foto para falar sobre a realização dos exames e anunciou que está preparando um novo DVD.

Procedimento estético e Covid-19

Depois de uma infecção por covid-19, ou mesmo a vacinação, ocorre um processo inflamatório no organismo e ele pode interagir com o ácido hialurônico presente nos tecidos aplicados. A dermatologista Ana Luiza Esteves comenta o motivo de ocorrer esse processo na face.

“É um lugar onde mais aplicamos ácido hialurônico, mas pode ocorrer em outras partes do corpo. Não é um evento tão comum, mas pode acontecer e é atribuída ao preenchimento facial. Tem alguns casos realmente que podem ocorrer sem o ácido hialurônico, mas eles são realmente bem pequeno”, disse a dermatologista.

Esse processo pode ocorrer por causa de outras doenças, mas esse problema tem sido bastante relacionado ao covid-19. A médica ressalta que é importante tomar as vacinas disponíveis, mesmo que esse problema ocorra.

“Até porque a própria doença pode desencadear esse quadro. Quando isso acontece, existe tratamento e os pacientes costumam responder muito bem”.

*Com informações do G1

Leia mais:

Joelma será a atração principal da Festa dos Visitantes do Festival de Parintins 2022

Joelma surge irreconhecível em vídeo e preocupa fãs com inchaço no rosto

Ximbinha tenta impedir turnê de Joelma com nome e músicas do Calypso