Homem é internado após agressão com pauladas na cabeça em Manaus

O agressor fugiu do local e a vítima está internada em um hospital da capital

Manaus (AM) – Um homem, identificado apenas como Alex, foi agredido com uma paulada na cabeça, após uma discussão com outro homem, por motivos ainda desconhecidos.

O caso ocorreu na avenida João Câmara, núcleo 16 do bairro Cidade Nova, zona Norte da capital amazonense. Depois da agressão verbal, os espancamentos continuaram na cabeça da vítima. O agressor fugiu do local.

Alex foi socorrido e levado às pressas para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus e o estado de saúde ainda não foi divulgado.

A polícia investiga o caso e vai pedir imagens das câmeras de segurança para a identificação do agressor, além de ouvir testemunhas da agressão.

