Vídeo: Apoiadores de Jair Bolsonaro participam de motociata em Manaus

Manaus (AM) – Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão participando, neste sábado (18), de uma manifestação em favor do líder do executivo, em Manaus. A partir das 13h apoiadores começaram a se reunir no bairro da Ponta Negra, na Zona Oeste, na concentração à espera do presidente para iniciar a motociata pelas ruas de Manaus.

Com bandeiras, cartazes e camisas do Brasil, os apoiadores se reúnem na manifestação que espera reunir 10 mil motociclistas, conforme previsão da Direita no Amazonas.

A motociata que iniciou às 15h seguirá pela avenida Coronel Teixeira, Pedro Teixeira, rua Paxiúba, seguindo pra Efigênio Sales, até o Coroado, depois vão pegar a Cosme Ferreira, para rotatória do São José, até a bola do Produtor, após isso, vão entrar na Camapuã, Max Teixeira, em seguida na Torquato terminando no Sambódromo.

A ação atende uma solicitação dos movimentos de motociclistas e motoclubes do Amazonas e está sendo apoiado pelos segmentos de Direita e Conservadores do Estado.

Esta é a segunda vinda do mandatário ao Amazonas somente este ano. A previsão é que Bolsonaro venha outras vezes ao estado durante o período eleitoral.

Confira a cobertura do evento com o repórter Carlos Araújo

