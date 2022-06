Vídeo: Bolsonaro é recebido por Wilson Lima em aeroporto de Manaus

O governador do Amazonas postou uma mensagem ao presidente com um vídeo

visita do presidente

Manaus (AM) – O governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) recebeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (18), no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus.

Logo após a visita, o governador do Amazonas postou uma mensagem ao presidente com um vídeo assim que ele pisou no Amazonas.

“Agora pela manhã, recebi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que cumpre agenda em nosso estado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Amazonas, presidente!”, escreveu Wilson Lima.

Vídeo

